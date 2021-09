L'Angleterre crie au scandale après les incidents racistes contre Raheem Sterling et Jude Bellingham, deux grosses polémiques s'abattent sur Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Sterling et Bellingham victimes de racisme en Hongrie

La belle victoire de l'Angleterre en Hongrie (4-0), hier lors de la 4e journée des qualifications de la zone Europe à la Coupe du monde 2022 au Qatar, passe au second plan ce matin au Royaume-Uni. Le pays se réveille avec les unes de ses journaux qui rapportent le nouveau comportement inacceptable et raciste de quelques Hongrois dans les tribunes de la Puskas Arena. Comme le retranscrit le Daily Telegraph, Raheem Sterling, auteur du premier but anglais hier, et Jude Bellingham ont été victimes de cris de singe durant la rencontre. «Une honte» pour le Daily Express, qui revient également sur les sujets de gobelets sur la pelouse dont ont été la cible les joueurs anglais. Pour répondre à cela, Declan Rice, par exemple, a fait semblant de boire dans un verre. Une image qui fait la une des journaux anglais ce vendredi.

Deux polémiques à gérer pour CR7

Héros de la soirée de mercredi et adulé par la presse européenne jeudi matin, Cristiano Ronaldo sera vite redescendu de son nuage en ce vendredi. Le Portugais est au cœur de deux polémiques, rapportées par deux journaux italiens ce matin. La première nous vient de Tuttosport, qui est allé interroger quelques tifosi et quelques anciennes gloires de la Juventus sur le départ de CR7 du club turinois. La majorité regrette sa décision, mais encore plus ses déclarations sur le club au moment de partir. «Respecte la Juventus, Cristiano», écrit le média en une de son édition du jour. La seconde polémique apparaît en première page du Corriere dello sport. Le média revient sur la gifle qu'a adressée Ronaldo à Dara O'Shea, le défenseur central de l'Irlande mercredi, avant de louper son penalty. La VAR ne l'a pas sanctionné et c'est ce que dénonce le journal. Une différence de traitement avec la gifle de Victor Osimhen, en Serie A, qui, elle, a été sanctionnée d'un carton rouge. Mais pas pour CR7.

Le Real en colère contre le PSG

Le dossier Kylian Mbappé va laisser des traces. Ce long feuilleton, qui aura duré des semaines, pour ne pas dire des mois, a embrasé la planète foot et ses acteurs. À commencer par le principal intéressé lui-même, qui comme on l'expliquait hier, en veut au PSG de ne pas l'avoir laissé partir. Ce matin, dans la même veine, Mundo Deportivo nous explique que le Real Madrid est très en colère contre le club parisien. Les Merengues n'ont que moyennement apprécié l'impolitesse des Français de ne même pas répondre à leur dernière offre de 200 M€ le dernier jour du mercato. Si tout se déroule comme le Real l'a prévu, pour recruter Mbappé l'été prochain, ce sera plus simple. Le Français sera libre et Madrid n'aura pas à discuter avec Paris.