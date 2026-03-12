La punchline d’un journaliste pro-Real sur Mbappé

C’est un sacré exploit qu’a réalisé le Real Madrid mercredi soir en s’imposant 3-0 face à Manchester City avec un effectif décimé. Arbeloa a ainsi dû composer sans plusieurs joueurs comme Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo, Álvaro Carreras et Eder Militao, entre autres. C’est Fede Valverde qui a enfilé sa cape de héros, avec un sacré triplé pour permettre aux siens d’avoir un pied en quarts.

Tomas Roncero, célèbre journaliste et éditorialiste supporter du Real Madrid, s’est offert une sacrée tirade sur l’Uruguayen, ne pouvant contenir les larmes. Et il en a profité pour adresser un petit tacle à Kylian Mbappé, qui a passé une semaine à Paris. « Un petit gars uruguayen qui vient d’un coin modeste, qui a coûté 4 millions d’euros, qui a dû aller au Deportivo La Corogne, et un Real qui arrive avec 1000 absences, il a montré à Guardiola et ses 84 milliards d’euros dépensés dans un projet qu’avec du cœur et de la fierté, le Real Madrid peut battre tout le monde. Il a mis 3 buts, et Mbappé peut rester à Paris s’il veut, ici il y a un joueur qui aime les couleurs, c’est ça être capitaine du Real Madrid », a-t-il lancé sur la Cadena SER. Le message est passé.