Real Madrid-PSG : la prestation de Karim Benzema enflamme la presse espagnole

Il y a des joueurs sur lesquels on peut toujours compter. Et clairement, Karim Benzema fait partie de cette caste. Le Santiago Bernabéu le savait très bien d'ailleurs, puisque c'est le Madrilène qui a reçu la plus grosse ovation lorsque son nom a été annoncé par le speaker. Pour gagner, il fallait un grand KB9. S'il n'avait pas spécialement brillé lors du match aller, souvent esseulé en pointe de l'attaque et pas au top physiquement après une absence d'environ un mois, ce soir, on a vu le grand Benzema. Habité de l'esprit de Juanito, le buteur français, actuel 3e meilleur buteur de la C1 cette saison, a fait ce qu'il sait faire de mieux : porter son équipe.

Et les Merengues en avaient bien besoin. En première période, on avait encore vu une équipe assez stérile. Un peu plus offensive que lors du premier round à Paris, mais rien de bien transcendant. C'est d'ailleurs le Français qui s'était procuré les seules situations intéressantes des hommes de Carlo Ancelotti, avec une tête qui a frôlé le cadre de Donnarumma notamment. En deuxième période, on sentait qu'il voulait redynamiser l'équipe, dézonant pour toucher de nombreux ballons et combiner avec un Vinicius avec lequel il n'avait pas vraiment réussi à jouer lors du premier acte.

Il entre encore un peu plus dans l'histoire du club

Bien aidé par le Brésilien, au service, il a crucifié un Donnarumma plus que fautif (61e). Rebelote un quart d'heure plus tard, cette fois après un amour de ballon de Modric, puis, deux minutes plus tard, après un mauvais dégagement de Marquinhos. Une prestation monstrueuse qui confirme, s'il y avait encore besoin, que le Français est le patron de ce Real Madrid. Au coup de sifflet final, les supporters ont chanté à sa gloire, semblant oublier momentanément un Kylian Mbappé qu'ils attendaient pourtant de pied ferme. Les médias eux, qui ont souvent critiqué le Français dans un passé qui semble déjà très lointain, sont en feu. « Ça c'est le Real Madrid, ça c'est Karim Benzema », résume le quotidien Marca en une de son site. « Benzema est historique », écrit de son côté AS, qui va jusqu'à utiliser des termes comme « le délire total, extase extrême, le golazo de Benzema qui écrit l'histoire du Real Madrid en Europe ».

« Karim Benzema, 34 ans, a dépassé la légende de Di Stefano, qui applaudit depuis le ciel », s'est de son côté enflammé le célèbre journaliste espagnol Tomas Roncero sur la Cadena SER. Parce que oui, mercredi soir, Karim Benzema est devenu le troisième meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale espagnole, devançant l'attaquant hispano-argentin, avec 309 réalisations au compteur. « Après son but, l'atmosphère du stade a changé », expliquait de son côté un Carlo Ancelotti enjoué comme on ne l'avait jamais vu. Après le match, modeste, le Lyonnais n'a pas vraiment voulu se jeter de fleurs, préférant insister sur la victoire de l'équipe. Mais une chose est sûre, c'est lui l'homme de cette belle soirée madrilène.