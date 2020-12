Premier League : Crystal Palace atomise West Bromwich Albion

West Bromwich Albion, 18e, recevait Crystal Palace, 15e, pour une rencontre que beaucoup de prédisaient pas spectaculaire en ce début de dimanche après-midi. Avant la 11e journée, les Baggies restaient sur un succès encourageant face à Sheffield United alors que de leur côté les Eagles s'étaient inclinés lors de leurs deux derniers matches. A The Hawthorns, en venant propulser dans ses propres filets un centre de Zaha, Darnell Furlong laissait présager un après-midi bien gris à ses partenaires (0-1, 8e). Petit prodige prêté par Chelsea à qui on promet un avenir à la Frank Lampard, Conor Gallagher parvenait néanmoins à égaliser, bien servi par... Furlong (1-1, 30e). Mais la 34e minute signait le tournant du match.

Envoyé au sol par Patrick van Aanholt, Matheus Pereira envoyait ses pieds dans le buffet du Néerlandais en signe de protestation. Il était expulsé (34e). En infériorité numérique, West Brom explosait dans le deuxième acte, sous les coups du duo Benteke-Zaha ! D'une frappe enroulée du droit, l'international ivoirien redonnait l'avantage à Palace (1-2, 55e). Christian Benteke l'imitait quelques instants plus tard, de la tête, sur un service de van Aanholt (1-3, 59e). Sam Johnstone était encore battu par le renard Wilfried Zaha, après un travail de percussion d'Eberechi Eze (1-4, 68e). Et c'est Christian Benteke qui terminait le travail et s'offrait à son tour un doublé, d'un tir en pivot sur un service de Nathaniel Clyne (1-5, 82e). Ce succès probant permets aux troupes de Roy Hodgson de grimper à la 11e place, alors que Slaven Bilic et ses joueurs (19es) s'enfoncent un peu plus.

Le classement de Premier League après 11 journées.