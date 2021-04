Lille-Montpellier : les compositions probables

La suite après cette publicité

La course au titre continue en Ligue 1 avec la 33e journée du championnat de France qui débute ce soir. À 21h, le leader, Lille, reçoit Montpellier, 8e. Une belle affiche afin d'ouvrir le bal mais surtout afin de permettre au LOSC de se rapprocher d'un premier titre de champion depuis 10 ans. Pour cela, les Dogues vont devoir faire tomber le MHSC (match à suivre en direct sur notre live commenté), qui n'a plus perdu toutes compétitions confondues depuis le 30 janvier dernier ! Soit 14 rencontres sans défaite.

Montpellier est d'ailleurs revenu, avec cette série, dans la course à l'Europe et compte bien la poursuivre ce soir. Les Nordistes, de leur côté, viennent d'enchaîner deux victoires à Paris et à Metz et souhaitent remettre la pression sur leurs concurrents directs avant le week-end de compétition. Le PSG pourrait être, en effet, à 6 points de la première place ce vendredi soir.