LdC (F) : le FC Barcelone renverse Wolfsbourg et remporte la Ligue des Champions

Sacrée affiche que celle de la finale de la Ligue des Champions féminine. Le FC Barcelone sacré en 2021 croisait le fer avec Wolfsbourg qui a remporté le trophée en 2013 et 2014. Une affiche entre deux places fortes du football féminin qui a tenu ses promesses. Très vite, les Allemandes ont mis beaucoup d’intensité et cela a rapidement débouché sur l’ouverture du score d’Ewa Pajor (1-0, 3e). Une entame idéale pour les Louves qui prenaient le large avant la pause. Alexandra Popp bien trouvée par Ewar Pajor doublait la mise (2-0, 37e). Mais le FC Barcelone n’avait pas dit son dernier mot.

Au retour des vestiaires, il ne fallait pas longtemps pour que Patricia Guijarro trouve la solution sur un service de Caroline Graham Hansen (2-1, 48e). Deux minutes plus tard, Patricia Guijarro remettait les compteurs à zéro sur un bon service d’Aitana Bonmati (2-2, 50e). Tout était donc à refaire, mais le FC Barcelone semblait avoir pris le meilleur. Ainsi, Fridolina Rolfö inscrivait un troisième but pour les Catalanes (3-2, 70e). Au sein du Philips Stadion d’Eindhoven, le FC Barcelone s’impose 3-2 et remporte sa deuxième Ligue des Champions en trois ans.

