Les mots forts de Lucas Chevalier sur le PSG

Auteur d’un match XXL lors du Classique remporté par le PSG dans le cadre du Trophée des Champions (2-2 ; 4-1 t.a.b), Lucas Chevalier savourait logiquement au coup de sifflet final. De passage en zone mixte après la rencontre, l’ancien portier du LOSC a d’ailleurs confié toute son admiration pour son nouveau club, qu’il considère comme spécial.

«Quand on voit le 2-1, que Marseille sort du banc, les gens se disent que c’est fini et en fait non ce n’est pas fini, ce n’est jamais fini avec Paris et je pense aussi à l’année dernière quand j’ai vu leur parcours en Ligue des Champions, c’est incroyable, ça fait monter les émotions très haut et très bas mais à la fin ça tourne en notre faveur, c’est encore meilleur. Oui cette équipe a quelque chose en plus, c’est certain». L’aventure de Chevalier au PSG semble (enfin) lancée.