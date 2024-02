Brest-OM : la réaction à chaud d’Ulisses Garcia

L’OM s’enfonce dans la crise. Incapables de remporter plus d’un match cette année, les Phocéens stagnent dans le ventre mou de Ligue 1 et se sont encore inclinés ce dimanche soir sur la pelouse de Brest pour le compte de la 22e journée de championnat. Pourtant en supériorité numérique pendant plus d’une demi-heure, les hommes de Gennaro Gattuso ont livré une prestation indigeste.

Interrogé à l’issue de la rencontre, Ulisses Garcia, encore mauvais ce soir, a fait part de sa frustration : «comme vous l’avez dit, on avait un grand coup à jouer. C’est un coup derrière la tête. Il nous a manqué de la qualité dans le dernier geste et pour être dangereux devant le but de Brest. L’état d’esprit était irréprochable, on a essayé de marquer, on a gagné des duels. On est dans une mauvaise passe, c’est difficile.»