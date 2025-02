Juventus Turin : ça vire au drame pour Thiago Motta !

La Juventus Turin vit des heures sombres. Après son élimination en Ligue des champions contre le PSV, la Vieille Dame est, en effet, une nouvelle tombée à la surprise générale en quart de finale de la Coupe d’Italie, mercredi soir, face à Empoli (1-1, 2-4 tab). Une désillusion qui n’a pas manqué de faire réagir la presse italienne au cours des dernières heures. Si La Gazzetta dello Sport a ainsi évoqué une prestation honteuse, Tuttosport s’est, de son côté, emporté sur le désastre Motta. Un désastre également relayé par la Repubblica alors que dans le même temps, La Stampa soulignait qu’il n’y avait «aucune excuse». Vous l’aurez compris, les médias transalpins broient du noir et Thiago Motta en prend pour son grade.

Motta fracasse ses joueurs

Arrivé sur le banc turinois en juillet dernier après une expérience plus qu’encourageante sur le banc de Bologne, l’ancien milieu du PSG ne parvient toujours pas à imposer sa patte sur le collectif des Bianconeri. Résultat, après 26 journées de Serie A, la Juventus Turin pointe à une décevante 4e place et compte d’ores et déjà 8 longueurs de retard sur l’Inter Milan. Surtout, la Vecchia Signora, éliminée de la Ligue des Champions et de la Coupe d’Italie, a dit adieu à deux compétitions importantes en l’espace de seulement huit petits jours. Deux terribles échecs qui ne passent logiquement pas du côté de Turin. Au bord des larmes après la défaite face à Empoli, Motta s’est alors emporté et n’a pas manqué de fracasser ses joueurs, dont il a plus que jamais déploré l’attitude.

«La première mi-temps est tout simplement honteuse. Le public a été gentil aujourd’hui au vu de ce qu’on a vu en première mi-temps. J’ai honte. C’est de ma faute. Je n’ai pas réussi à leur faire comprendre l’importance de ce match quand on porte le maillot de la Juve. Il y a une chose qu’on ne peut pas rater : le comportement. C’est inadmissible. On demande pardon aux supporters, au club et à l’histoire de la Juve. Nous avons touché le fond. J’ai vraiment honte ce soir. Il y a des gens ici qui prétendent des choses sans rien donner. Ce n’est ni un problème technique, ni un problème tactique ce soir. Il faut une attitude différente sur le terrain, il faut toujours courir et donner sur le terrain», a tout d’abord déploré le technicien italien.

Relancé en conférence de presse, Motta ne décolérait pas. «C’est la première fois de ma carrière d’entraîneur que je vois une de mes équipes avec cette attitude. J’ai honte ce soir, j’ai honte. Waouh… (silence) C’est inadmissible. C’est de ma faute. Je n’accepte pas ça, dans n’importe quel travail. Le comportement ne doit jamais manquer. J’ai honte. Les tifosi ont été très gentils ce soir, trèèèès gentils. On méritait beaucoup plus que ce qu’on a entendu ce soir. On ne joue pas avec la bonne attitude et le bon comportement, encore moins sous le maillot de la Juve. Ce n’est pas une belle sensation. Elle est même très vilaine. On peut gagner ou perdre, mais jamais manqué dans l’attitude», ajoutait ainsi le coach de 42 ans. Agacé et frustré, Motta se retrouve pourtant plus que jamais sur un fil…

Des tensions dans le vestiaire, des choix discutés

En Italie, certains médias avancent, à ce titre, que l’ex-joueur de l’Inter Milan va désormais jouer sa survie dans les prochaines semaines et qu’une quatrième place en championnat pourrait ne pas suffire. S’il n’est pas seul sur le banc des accusés à la Juve - puisque la direction et plus globalement le projet turinois sont également discutés - Motta est par ailleurs en train de perdre son vestiaire. Dans cette optique, la Gazzetta dello Sport affirme, dans son édition du jour, qu’une fracture s’est progressivement installée et que de nombreuses frictions ont eu lieu depuis le début de la saison, que ce soit avec Vlahovic, Fagioli, Danilo, Cambiaso ou encore Gatti. Le journal au papier rose précise, par ailleurs, que personne ne lui reproche sa passion et son professionnalisme, mais son manque d’empathie…

Critiqué par la presse, questionné pour ses choix tactiques - sa décision d’associer Kolo Muani et Vlahovic au coup d’envoi du match contre Empoli a notamment été pointée du doigt - et devant faire face à un vestiaire de plus en plus instable, Thiago Motta se retrouve donc dans une situation plus que périlleuse, quelques mois seulement après ses débuts sur le banc turinois. Auteur d’un bilan jusqu’alors contrasté (17 victoires, 16 nuls, 6 défaites en 39 matches toutes compétitions confondues), le natif de São Bernardo do Campo va rapidement devoir trouver des solutions pour sortir d’une crise de plus en plus palpable. Première mission ? Empocher les trois points, à domicile, face au Hellas Vérone le 3 mars prochain.