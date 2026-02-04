OL : Fonseca est fou de bonheur de l’arrivée de Yaremchuk

Paulo Fonseca a pris le temps de détailler l’apport attendu de Roman Yaremchuk, nouvel atout offensif de l’Olympique Lyonnais. « Roman est un vrai attaquant, très bon dans la surface. Nous n’avons pas de joueur avec ces caractéristiques », a expliqué le technicien portugais, soulignant un profil jusqu’ici absent de son effectif. Il a précisé que « Pavel (Sulc) n’est pas vraiment ce type d’attaquant » et qu’« Endrick peut l’être », mais que Yaremchuk offrira une solution précieuse, notamment « contre des équipes qui défendent bas ».

L’entraîneur lyonnais a insisté sur l’enrichissement tactique permis par cette arrivée. « Avec lui, nous aurons d’autres solutions tactiques. On a plus de possibilités avec Pavel, Roman et Endrick. Cela crée de la concurrence, et c’est positif pour l’équipe », a-t-il affirmé, rappelant que l’OL a traversé « des moments difficiles avec peu d’options ». Désormais tourné vers la suite de la saison, Paulo Fonseca a conclu avec optimisme : « nous devons d’abord récupérer les joueurs blessés et ensuite, je n’ai aucun doute que nous serons plus forts. »