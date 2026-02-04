Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

OL : Fonseca est fou de bonheur de l’arrivée de Yaremchuk

Par Valentin Feuillette
1 min.
Roman Yaremchuk avec l'Ukraine @Maxppp

Paulo Fonseca a pris le temps de détailler l’apport attendu de Roman Yaremchuk, nouvel atout offensif de l’Olympique Lyonnais. « Roman est un vrai attaquant, très bon dans la surface. Nous n’avons pas de joueur avec ces caractéristiques », a expliqué le technicien portugais, soulignant un profil jusqu’ici absent de son effectif. Il a précisé que « Pavel (Sulc) n’est pas vraiment ce type d’attaquant » et qu’« Endrick peut l’être », mais que Yaremchuk offrira une solution précieuse, notamment « contre des équipes qui défendent bas ».

La suite après cette publicité

L’entraîneur lyonnais a insisté sur l’enrichissement tactique permis par cette arrivée. « Avec lui, nous aurons d’autres solutions tactiques. On a plus de possibilités avec Pavel, Roman et Endrick. Cela crée de la concurrence, et c’est positif pour l’équipe », a-t-il affirmé, rappelant que l’OL a traversé « des moments difficiles avec peu d’options ». Désormais tourné vers la suite de la saison, Paulo Fonseca a conclu avec optimisme : « nous devons d’abord récupérer les joueurs blessés et ensuite, je n’ai aucun doute que nous serons plus forts. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Roman Yaremchuk
Paulo Fonseca

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Roman Yaremchuk Roman Yaremchuk
Paulo Fonseca Paulo Fonseca
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier