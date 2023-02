FC Barcelone : Sergi Roberto tout proche de prolonger

La suite après cette publicité

La prolongation de Sergi Roberto avec le Barça ? Ce n’est plus qu’une question d’heures. Selon Mundo Deportivo, il ne manque plus que la signature pour officialiser le nouveau contrat de l’international espagnol de 31 ans. Les deux parties sont tombées d’accord et cherchent maintenant une date pour le rendre officiel. Le couteau suisse des Catalans va signer jusqu’en 2024, avec une saison facultative en plus en fonction des matchs disputés.

Une bonne nouvelle pour lui qui tombe juste après son très bon match contre Cadix (2-0) ce dimanche, où il a marqué un but et délivré une passe décisive. Formé au FC Barcelone, Sergi Roberto a pour l’instant réalisé l’intégralité de sa carrière au FC Barcelone. Son fait majeur reste bien évidemment son but face au PSG lors de la « Remontada » en 2017.

