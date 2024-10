Youth League : Monaco chute à Zagreb

Premier coup d’arrêt pour les U19 de Monaco. Deux semaines après un succès spectaculaire contre Barcelone (4-3), les joueurs de Djimi Traoré et Frédéric Barilaro (le duo à la tête de l’équipe de l’ASM en Youth League) se sont inclinés face au Dinamo Zagreb (1-0).

L’unique but de la rencontre est à mettre au crédit de Patrik Horvat (63e, 1-0), l’un des plus jeunes joueurs sur la pelouse (il est né en 2008). Plus tôt dans la rencontre, Sepic avait, lui, manqué un penalty pour Zagreb (17e). Prochain rendez-vous pour Monaco : dans trois semaines, avec la réception de l’Etoile Rouge de Belgrade. En attendant, les Monégasques sont 18es de la poule unique de Youth League.