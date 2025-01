Leicester : ça sent très mauvais pour Ruud van Nistelrooy

Parti de son poste d’adjoint de Manchester United à l’arrivée de Ruben Amorim, Ruud van Nistelrooy a rapidement rebondi sur le banc de Leicester. Et si cela avait bien débuté avec une victoire contre West Ham (3-1) et un nul contre Brighton (2-2), les dernières semaines sont plus compliquées avec quatre défaites de rang face à Newcastle (4-0), Wolverhampton (3-0), Liverpool (3-1) et Manchester City (2-0).

Et les problèmes pourraient être encore plus importants pour le coach néerlandais. Sous le coup d’une sanction de la Premier League pour ne pas avoir respecté la réglementation financière, Leicester pourrait être puni selon The Guardian. Ainsi, les Foxes risquent une déduction de points alors qu’ils pointent déjà à deux unités derrière Wolverhampton, le premier non relégable.