Juventus : le premier aveu de faiblesse pour Andrea Pirlo

Après une victoire trois buts à zéro en ouverture du championnat contre la Sampdoria, la Juventus rencontrait un premier adversaire de taille : l'AS Roma. Résultat : un match nul deux partout obtenu à 10 contre 11 grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo pour venir répondre à celui de Jordan Veretout. Ce sont donc les 2 premiers points de perdus par la Vieille Dame dans la course au Scudetto.

Et ce pendant que son principal concurrent, l'Inter Milan renversait la Fiorentina pour engranger sa première victoire de la saison (4-3). Une situation à laquelle Andrea Pirlo a été amené à réagir à la fin du match : « l'Inter mieux que nous ? Je ne sais pas, mais ils sont certainement plus forts que l'an dernier et ils se sont renforcés, je ne sais pas s'ils sont meilleurs que nous. Nous jouerons jusqu'à la fin. Ronaldo nous donne beaucoup, pas seulement pour les buts ». Un aveu de faiblesse et d'une dépendance Ronaldo ? Peut-être, en tout cas cela risque de ne pas être la dernière fois que l'on verra les Turinois se faire bousculer.