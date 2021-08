OM : 4 joueurs vont arriver d'ici la fin du mercato !

La suite après cette publicité

Le mercato de l'OM est pour le moins mouvementé. S'il faudra attendre quelques mois avant d'émettre un premier jugement de valeur sur le travail accompli par Pablo Longoria et ses équipes, la direction phocéenne a au moins le mérite de s'être démenée pour ramener des joueurs avec des profils qu'on avait pas forcément l'habitude de voir, à l'image de Gerson ou de Konrad de la Fuente pour n'en citer que quelques-uns. Beaucoup d'entre eux sont d'ailleurs très performants pendant ce bon début de saison des troupes de Jorge Sampaoli.

Et ce n'est pas fini, puisque d'autres joueurs sont attendus d'ici mardi soir. C'est ce qu'indique La Provence dans son édition du jour. Le journal indique que les prochaines 48 heures vont être pour le moins animées, avec un Pablo Longoria à l'affût de toutes les opportunités qui pourraient se présenter. Selon le média, jusqu'à quatre recrues pourraient débarquer ! C'est en tout cas ce que souhaite le coach argentin de l'OM.

Plus d'arrivées que de départs

Il y a déjà Amine Harit, qui va débarquer dans le cadre d'un prêt. Il sera validé une fois que l'OM aura confirmé un nouveau départ pour entrer dans les clous de la DNCG. Parmi les trois autres nouvelles têtes attendues, il y aura aussi un attaquant, mais aucun nom ne semble sortir du lot pour l'instant. Nul doute que Pablo Longoria a lui un bel éventail de noms sur sa liste.

Quant aux ventes, elles seront essentielles pour pouvoir boucler des arrivées comme expliqué plus haut. Il y a deux noms qui peuvent remplir les caisses phocéennes : Duje Caleta-Car et Bouba Kamara. Tous deux ont été convoités ces dernières semaines, par les Wolves pour le premier et par Séville pour le second notamment, mais il n'y a pas eu de proposition concrète. Mais on le sait, les clubs attendent souvent les dernières heures du mercato pour faire pression, d'autant plus que dans ce cas précis, l'OM veut et doit vendre. Amis Marseillais, activez vos notifications, les deux prochains jours vont être fous !