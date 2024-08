Man City : les révélations de Pep Guardiola sur Julian Alvarez

Ce vendredi, Pep Guardiola était présent en conférence de presse et il a abordé plusieurs dossiers chauds sur le mercato. Le technicien espagnol n’a évidemment pas manqué de s’exprimer sur la perte de son attaquant Julian Alvarez. L’international argentin, vainqueur de la dernière Copa America et éliminé en quarts des JO face à la France, avait demandé son départ du club anglais. Il souhaitait plus de temps de jeu et a donc décidé de filer du côté de l’Atlético de Madrid qui ne devrait plus tarder à officialiser son transfert. Une décision logique selon Pep Guardiola qui a tenu à défendre le choix de son futur ex-joueur.

«Tout d’abord, je veux exprimer ma gratitude envers Julian, nous avons tout gagné, sa contribution a été énorme. Il était incroyablement aimé par l’équipe pour son comportement, mais s’il veut partir, un nouveau défi - l’Atlético est un grand club - alors si vous voulez partir, c’est OK. Nous lui souhaitons le meilleur. J’ai beaucoup appris de lui, j’espère qu’il trouvera ce qu’il cherchait. Je ne sais pas pourquoi, il m’a dit qu’il voulait un nouveau défi, il sent que c’est ce dont il a besoin. La saison dernière, il a beaucoup joué, à certains moments avec Erling, mais je comprends qu’à certains moments, il n’a pas joué. J’ai dit au club à plusieurs reprises qu’à la fin, c’était le club qui avait le dernier mot, mais je dis que les contrats peuvent être rompus, si vous n’êtes pas content, pourquoi devriez-vous être ici ? Il pense que sa période ici doit être terminée, donc OK, les deux clubs sont parvenus à un accord et c’est tout», a-t-il notamment expliqué. Voilà qui est clair.