Strasbourg-OL : les compositions sont tombées

Quatre jours avant de recevoir West Ham en quart de finale retour de Ligue Europa, Lyon retrouve la Ligue 1 pour un périlleux déplacement à Strasbourg (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 19h). Neuvièmes avant cette 31e journée, les Lyonnais ne doivent pas se manquer s'ils veulent rester dans la course à l'Europe. De son côté, le Racing est mis sous pression par les victoires de Rennes et Monaco et voit sa 5e place être menacée.

La suite après cette publicité

Peter Bosz fait tourner son effectif par rapport à l'équipe accrochée par les Hammers (1-1). Beaucoup de changements sont à noter, notamment dans la défense, totalement remodelée : Dubois récupère son couloir droit à la place de Gusto et Henrique est aligné à gauche plutôt qu'Emeron. Denayer et Da Silva prennent place dans l'axe. Aouar remplace Mendes, blessé, pour épauler Ndombele alors que Tetê connaît sa première titularisation sur le côté droit de l'attaque. Toujours privé de nombreux cadres dont Thomasson et Prcic, Julien Stéphan procède à un changement dans son 3-5-2 après la victoire contre Lens (1-0). Caci retrouve son poste de piston droit à la place de Guilbert, Perrin prenant la place de défenseur axial droit.

Les compositions:

Strasbourg : Sels - Perrin, Nyamsi, Djiku - Caci, Aholou, Bellegarde, Sissoko, Liénard - Ajorque, Gameiro

Lyon : Lopes - Dubois, Denayer, Da Silva, Henrique - Ndombele, Aouar - Tetê, Paqueta, Toko Ekambi - Dembélé