CdM : Hugo Lloris ne portera pas le brassard arc-en-ciel

La suite après cette publicité

Cela ne faisait plus vraiment de doutes mais Hugo Lloris ne portera pas le brassard arc-en-ciel lors de la Coupe du monde au Qatar comme l'indique L'Equipe, ce vendredi. Interrogé à ce sujet, le portier de l'équipe de France avait d'ailleurs indiqué qu'il n'irait pas à l'encontre de son président, Noël Le Graët, et qu'il préférait se plier aux règles du pays hôte du Mondial. «Avant d'entreprendre des choses, il faut l'accord de la FIFA et de la Fédération. Après, j'ai mon opinion personnelle. Ça rejoint un peu celle du président. Quand on accueille des étrangers, on a souvent envie qu'ils se plient à nos règles et à nos exigences. J'en ferai de même au Qatar. Je dois montrer du respect par rapport à ça».

À deux reprises, la Fédération française de football (FFF) a, de son côté, écrit à la FIFA pour lui demander si elle était autorisée à faire porter au capitaine des Bleus le brassard arc-en-ciel « One Love » imaginé pour défendre la cause des personnes LGBT +. N'ayant pas obtenu la moindre réponse de la part de l'instance, la FFF a finalement décidé de ne pas faire porter le brassard arc-en-ciel à Hugo Lloris pour le match face à l'Australie, mardi (20 heures).