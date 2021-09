L'OM a tenté le coup Wooh

À l'Orange Vélodrome, l'Olympique de Marseille reçoit le RC Lens ce dimanche soir (20h45, à suivre en direct commenté sur FM) pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Suspendu après son carton rouge reçu contre Strasbourg, Kevin Danso devrait logiquement être remplacé par le jeune Christopher Wooh (20 ans, 3 matchs en L1 cette saison) dans la défense à trois proposée par Franck Haise. Pourtant le jeune joueur formé à Nancy aurait pu porter le maillot phocéen lors de cette rencontre.

En effet, dans son édition du jour, L'Equipe révèle que le Lensois était courtisé par l'OM au printemps dernier. En fin de contrat à Nancy, le natif de Louvres avait ainsi eu des contacts avec les Olympiens, faisant le forcing pour l'attirer. Egalement désiré par Rennes, il avait finalement choisi de rejoindre les Sang et Or, pour profiter d'un temps de jeu supérieur et ainsi parfaire sa progression.

