Liga : le FC Barcelone ridiculise le Séville FC

Brillant sur ce début de saison, le Barça voulait enchaîner en ce retour de trêve internationale. Leader de la Liga, l’équipe catalane pouvait remettre le Real Madrid à trois points en cas de succès. D’un point de vue blaugrana, ce match était surtout marqué par le retour de Gavi, un an après sa grave blessure au genou, même s’il n’était logiquement pas titulaire. De son côté, Séville commençait à retrouver des couleurs avant la trêve, avec sept points pris sur neuf possibles, après des premières journées de championnat très compliquées. Pour ce match, Hansi Flick alignait notamment Lamine Yamal, Lewandowski et Raphinha, en plus d’Ansu Fati, titulaire de dernière minute suite à la blessure d’Eric Garcia à l’échauffement. Dani Olmo, l’autre revenant, démarrait sur le banc. En face, Séville pouvait notamment s’appuyer sur le Français Loïc Badé pour contrer tout ce beau monde.

Pas impressionnés, les Andalous signaient d’ailleurs un début de rencontre intéressante, avec une première occasion signée Lukebakio, qui a tenté un bel enroulé qui a manqué le cadre (8e). Côté catalan, c’est surtout Lamine Yamal qui était actif sur ce début de partie. Peu à peu, le Barça prenait le contrôle mais les Sévillans tenaient bien, intelligents dans leur pressing et très disciplinés. Mais le destin allait vite sourire au Barça, puisque Peke déséquilibrait Raphinha dans la surface. L’arbitre ne tremblait pas, et c’est Robert Lewandowski qui se chargeait de transformer le penalty, prenant Nyland à contre-pied (1-0, 24e). Puis, sur une transition rapide bien menée, Lamine Yamal, côté droit, remisait pour Pedri qui, depuis l’extérieur de la surface, décochait une superbe frappe qui se logeait sous la barre du portier sévillan (2-0, 29e). En l’espace de cinq minutes, le Barça avait fait le plus dur. Lewandowski était même à deux doigts du troisième après un caviar de Lamine Yamal mais il butait sur Nyland, bien sorti (35e).

Le Barça sans adversité

Les Blaugranas et le Polonais n’allaient cependant pas attendre bien longtemps pour célébrer un nouveau but, puisque sur une frappe de Raphinha, Lewandowski, sur la trajectoire, ouvrait le pied et touchait le cuir de façon suffisante pour changer la trajectoire et envoyer le ballon au fond (3-0, 39e). Son douzième but de la saison en Liga, déjà. Pas rassasiés, les Catalans continuaient d’attaquer face à une équipe de Séville qui avait abdiqué. Lamine Yamal voyait ainsi sa frappe frôler le poteau gauche avant de sortir (45e+1). Grosse démonstration de force sur cette première période donc pour les hommes d’Hansi Flick. Au retour des vestiaires, ils continuaient de dominer, et Nyland sortait une superbe parade sur une frappe de l’extérieur de Lamine Yamal pour éviter le quatrième but barcelonais (46e).

Les occasions s’enchaînaient et sur un tir de l’extérieur, Raphinha manquait le cadre de peu (50e). Malgré de nombreux changements opérés par Garcia Pimienta à la pause, cette équipe de Séville était inoffensive et impuissante. Iñaki Peña, préféré au nouvel arrivé Wojciech Szczęsny dans les cages du Barça, vivait une soirée particulièrement paisible. Peu à peu, le rythme retombait et Flick profitait pour faire tourner un peu, et Lewandowski et Raphinha quittaient ainsi la pelouse à la 65e. Ansu Fati, plutôt discret ce soir, ne profitait pas de ce caviar de Pedri (71e). Ce dernier était en feu et offrait un autre amour de ballon à Lamine Yamal, qui croisait trop sa frappe (75e). Koundé, pour son 100e match avec le Barça, servait Pablo Torre qui signait le quatrième, avec une frappe déviée par un défenseur et qui a trompé Nyland (4-0, 81e). C’est à la 83e minute que Gavi a signé son retour, remplaçant son acolyte Pedri, sous une grosse ovation de Montjuic. Idumbo parvenait tout de même à marquer le but de l’honneur en toute fin de partie (88e), mais dans la foulée, Pablo Torre signait le cinquième but catalan d’un coup franc mal jaugé par Nyland (5-1, 89e). Un 5-1 de belle facture avant ce choc face au Bayern en milieu de semaine, puis le Clasico le week-end prochain…