OM : les précisions de Jorge Sampaoli sur la rumeur Gerson et les finances pour le mercato

Cinquième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a un dernier match à jouer contre le FC Metz au Stade Saint-Symphorien ce dimanche soir, dans le cadre de la 38e journée. Sauf retournement de situation inattendu, le club phocéen jouera la Ligue Europa la saison prochaine. Il faudra donc recruter cet été pour être compétitif sur tous les tableaux, alors que le mercato devrait être agité sur la Canebière avec plusieurs départs notamment.

La suite après cette publicité

En coulisses, les dirigeants olympiens sont eux déjà au travail pour apporter de belles recrues à Jorge Sampaoli, arrivé sur le banc il y a quelques mois. Il y a déjà quelques jours, le nom de Thiago Almada (Vélez Sarsfield) ressortait beaucoup. Désormais, l'OM creuse la piste menant à Gerson, le milieu de terrain de Flamengo, et une réunion a même eu lieu ce jeudi. Mais qu'en pense l'entraîneur argentin, qui a validé ce nom ?

«Sur les questions économiques, je n'ai pas le contrôle»

Présent en conférence de presse d'avant-match ce vendredi, le technicien de 61 ans en a dit un peu plus sur les rumeurs menant en Amérique du Sud : «en ce début de mercato, il y a forcément beaucoup d'intérêts partout. Concernant les joueurs sud-américains, je les connais bien ayant travaillé ces dernières années là-bas. Il y a des intentions sur certains joueurs, mais c'est lié à beaucoup de facteurs différents entre les joueurs qui vont rester et ceux qui vont partir. Et cela n'écarte aucune autre option dans les autres marchés différents. La situation de la pandémie a fait qu'aujourd'hui, on se doit de chercher partout dans le monde les profils nécessaires.»

Pas question donc d'en dire plus. Mais Jorge Sampaoli sait que l'aspect financier sera important. L'occasion d'évoquer les finances phocéennes. «Non, je ne participe pas à ces questions-là (sur l'aspect financier, ndlr). Moi, je n'interviens que sur le profil de joueur recherché pour le système que je veux mettre en place. Sur les questions économiques, je n'ai pas le contrôle ici. Tout ce que j'ai fait, c'est placer des exigences sur trois ou quatre positions. Ma contribution n'est que stratégique, mais je n'ai pas le contrôle sur le reste», a développé l'Argentin avant de conclure : «on a la possibilité de faire une équipe très compétitive mais il faudra des ressources économiques et créatives.» Le message est passé à la direction.