L'OL et Lille apprécient Mohamed Ali Ben Romdhane

Le mercato d’été arrive et les directeurs sportifs et recruteurs sont déjà en action depuis maintenant quelques semaines. Si certains clubs sont à l’arrêt depuis la propagation du coronavirus, d’autres sont à la recherche de la bonne affaire et sont attentifs à toutes les opportunités qu’offre le marché. Mohamed Ali Ben Romdhane (21 ans) colle au profil. Ce numéro 8 très technique, considéré comme l'un des plus grands espoirs du football tunisien et qui a même déjà quelques sélections au sein des Aigles de Carthage, effectue une excellente saison avec l'Espérance (10 buts et 8 passes décisives en 35 matchs).

Des performances qui ont aidé son équipe à remporter le championnat tunisien et qui ont permis de hisser son équipe en demi-finale de la Coupe de la CAF (l’équivalent de la Ligue des champions en Europe). De quoi éveiller l’intérêt de nombreux clubs français et étrangers.

Lyon et Lille intéressés

Selon nos informations, de nombreux scouts français et étrangers étaient d’ailleurs nombreux cette saison dans les travées des stades africains pour observer ce joueur au talent certain. Lyon, Lille, Besiktas, Galatasaray, et d'autres clubs de Ligue 1, dont les noms n’ont pas filtré, étaient présents. Et ils n’ont pas été déçus.

S’il se sait convoité, Mohamed Ali BenRomdhane, entend prendre son temps pour faire le bon choix. Mais une chose est sûre : l'enfant de l'Espérance, qui a déjà remporté la Ligue des champions avec son club, promet d’animer sérieusement l’été européen. Et ce serait un pari peu risqué pour un joueur à la marge de progression importante et au talent énorme.