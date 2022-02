JT Foot Mercato : la crise enfle aux Girondins de Bordeaux

La suite après cette publicité

Sadio Mané oublie Liverpool

Vainqueur aux tirs au but face à l'Égypte, le Sénégal emmené par sa star Sadio Mané a soulevé ce dimanche soir à Yaoundé, la première CAN de son histoire. L'attaquant des Reds fait parler aujourd'hui, puisqu'il a déclaré son amour pour une équipe qui ne s'agissait pas de Liverpool. Dans le live Instagram de Pape Gueye, le numéro 10 ne s'est pas défilé après une question le poussant à signer à l'OM, «Mets de l'argent je viens, il faut payer le transfert et je viens», répond Mané.

Vladimir Petković mis à pied par les Girondins de Bordeaux

Malgré les recrutements lors du mercato hivernal, les Girondins ne réussissent pas à enchaîner les bonnes performances. La pire défense du championnat s'est inclinée ce week-end 5-0 au Stade de Reims, le revers de trop qui engendre ce lundi la mise à pied de l'entraîneur suisse Vladimir Petković. Selon nos informations, plusieurs noms sont évoqués pour le remplacer sur le banc bordelais, dont ceux de João Sacramento, l'ancien adjoint de José Mourinho et Christophe Galtier, David Guion, Lucien Favre et Rudi Garcia.

Karim Benzema s'inquiète à propos de son avenir

Selon El Nacional, le roi de la Casa Blanca, Karim Benzema, ne verrait pas d'un bon œil les possibles signatures d'Erling Haaland et de Kylian Mbappé. C'est pourquoi l'attaquant français a demandé à avoir une réunion avec Florentino Pérez, le président du Real, au mois de mars. Autre point que n'apprécierait pas Benzema, le fait que le club ne propose que des contrats d'un an à ses vétérans, comme avec Luka Modrić ou Sergio Ramos l'an passé.