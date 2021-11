PSG : trois associations de supporters de Boulogne suspendues

Alors que le virage Auteuil fêtera ses 30 ans lors de la réception du FC Nantes ce samedi après-midi, le Paris Saint-Germain a décidé de suspendre trois associations de supporters de Boulogne. En effet, les Block Parisii, les Paname Rebirth et la Résistance Parisienne sont interdits d'accès à la tribune du Parc des Princes, notamment en raison de plusieurs évènements violents récemment, le dernier en date étant le vol de bâche aux ultras rennais avant la défaite au Roazhon Park (2-0).

En effet, si les deux derniers groupes n'ont plus le droit de retrouver Boulogne pendant les six prochains mois, il pourront encore intégrer l'enceinte de la porte d'Auteuil dans le reste des tribunes. La sanction la plus lourde concerne les Block Parisii, non seulement suspendus du Parc mais également de déplacement pour un an. Une lourde décision prise par le club pour éviter la montée de l'extrême droite dans son antre, s'appuyant sur la Loi Larrivé de mai 2016 pour ces mesures.