PSG : la grosse déclaration de Randal Kolo Muani sur son avenir

La suite après cette publicité

Comme lui sur le terrain, tout va très vite pour Randal Kolo Muani depuis un an. Jeune joueur prometteur de Ligue 1 la saison passée avec Nantes, il avait inscrit 13 buts lors de sa dernière saison conclue par un sacre en Coupe de France. Parti libre du côté de l’Eintracht Francfort, l’attaquant de 24 ans ne pensait pas prendre l’une des meilleures décisions de sa vie en rejoignant les vainqueurs de la Ligue Europa. D’entrée, ses excellentes performances attirent l’oeil de Didier Deschamps qui décide de le sélectionner en septembre puis pour la Coupe du monde.

C’est justement au Qatar qu’il va prendre une nouvelle dimension. Buteur face au Maroc en demi-finale (2-0), son entrée en finale a sonné la révolte des Bleus face à l’Argentine malgré sa frappe repoussée par Martinez qui a dû lui pourrir bon nombre de ses nuits qui ont suivies (3-3, 4-2 t.a.b). Fer de lance de l’Eintracht cette saison avec 23 buts et 14 passes décisives en 46 rencontres, ses excellentes performances ont tapé dans l’oeil des plus grands clubs du Vieux continent. Le PSG, Manchester United et le Bayern Munich ont été les plus insistants dans ce dossier ces derniers mois.

À lire

LdC : Kylian Mbappé donne sa préférence à Manchester City

«Franchement, qui ne rêverait pas de jouer en Premier League ?»

Le natif de Bondy était l’invité du Canal Football Club ce dimanche soir. Forcément interrogé sur son avenir, l’ancien du FC Nantes a avoué ne pas vouloir se précipiter : «Je suis à ma troisième saison en pro, j’ai encore besoin de progresser. Je veux prendre mon temps, je ne suis pas une personne qui va se précipiter parce que des grands clubs sont là.» Alors que ce n’est pas dans son tempérament de se précipiter, Randal Kolo Muani souhaite prendre son temps pour faire le bon choix. Pourtant, selon ses dires, il semble plutôt privilégier un départ vers l’outre-Manche que vers la capitale.

La suite après cette publicité

«C’est flatteur que le PSG soit derrière toi, comme les autres grands clubs. Ce n’est pas parce que tu viens de région parisienne ou que tu y as grandi que tu dois automatiquement jouer au PSG, répond-il. Franchement, qui ne rêverait pas de jouer en Premier League? C’est l’un des meilleurs championnats qui existe. Ça fait rêver, ce sont des rêves de gosse. Mais je ne cherche pas le club parfait ou le meilleur club au monde, je cherche vraiment le club qui va me donner cette chance de pouvoir m’exprimer, avoir du temps de jeu et surtout grandir.» Face à ses déclarations, c’est tous les cadors de Premier League qui doivent se frotter les mains.