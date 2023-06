Mercato PSG : Randal Kolo Muani répond à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Une étoile filante. Depuis son départ du FC Nantes, tout va très vite pour Randal Kolo Muani. Brillant sous le maillot de l’Eintracht Francfort, équipe avec laquelle il a marqué 23 buts et délivré 14 passes décisives en 45 apparitions toutes compétitions confondues (42 titularisations) pour sa première saison, il a aussi performé avec les Bleus. Appelé à la dernière minute par Didier Deschamps, le footballeur de 24 ans a séduit tout le monde.

D’ailleurs, plusieurs écuries sont prêtes à le recruter durant ce mercato d’été 2023. En effet, le Bayern Munich, qui cherche un attaquant, est cité comme un prétendant sérieux à sa venue. En Angleterre, Manchester United est sous le charme. Enfin, le Paris Saint-Germain, qui apprécie ses qualités et qui veut franciser son équipe, est sur le coup. Mais Francfort réclame au moins 120 millions d’euros pour lâcher son buteur.

Kolo Muani évoque son avenir

Au centre de l’attention, l’ancien joueur du FC Nantes est resté plutôt discret. Mais ce jeudi, il est sorti du silence lors d’un entretien accordé à Bild. L’occasion d’évoquer son avenir. «Il y aura peut-être une autre saison. J’ai un long contrat ici. En conséquence, il y a bien sûr la possibilité que je puisse toujours être le meilleur buteur avec le maillot de l’Eintracht Francfort .» Puis il a ajouté : «bien sûr, les millions peuvent être une pression. Mais il y aura des occasions d’en parler. Ce n’est pas le bon moment.»

RKM apprécie les compliments de KM7

RKM s’est ensuite exprimé au sujet de KM7, qui l’a encensé avec les Bleus en mars dernier. «C’est clair que c’est un attaquant qui offre d’autres perspectives de jeu à notre équipe, il est capable de jouer sur des attaques placées, des attaques rapides, avait lancé Mbappé en mars lors du dernier rassemblement de l’équipe de France. C’est un attaquant qui est complet techniquement, qui apporte beaucoup d’énergie, et qui a un volume de course impressionnant. Pour l’équipe, c’est une nouvelle corde à notre arc. On est très content de son match de vendredi, on espère qu’il va continuer demain. Franchement, il n’y a rien à dire sur lui.»

Des mots forts qui ont fait plaisir au principal intéressé. «C’est toujours agréable de recevoir des compliments. Surtout d’un joueur comme ça. J’ai vraiment apprécié ça. » Nul doute que Kylian Mbappé, qui a lancé l’opération séduction, fera son possible pour le faire venir au PSG durant le prochain mercato. Mais la balle est dans le camp de Kolo Muani, dont le contrat se termine en 2027, et de Francfort.