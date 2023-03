LdC : Chelsea renverse le Borussia Dortmund et file en quarts

Le Borussia Dortmund avait frappé un grand coup lors du match aller, s’imposant 1-0 grâce à un but d’Adeyemi, un peu contre le cours du match puisque les Blues avaient dominé. Ce soir, du côté de Stamford Bridge, tout était à jouer, avec une équipe de Chelsea décevante en Premier League et qui n’a d’autre choix que d’aller au bout en Ligue des Champions pour la disputer la saison prochaine. Pour ce choc passionnant, Graham Potter sortait un onze avec Wesley Fofana pour couvrir le forfait du blessé Thiago Silva notamment, et un trio d’attaque composé de Félix, Sterling et Havertz. En face, Adeyemi était absent, mais Haller était bien là en pointe de l’attaque, alors que Kobel était également indisponible et donc remplacé par Meyer dans les cages. La rencontre démarrait sur un rythme intéressant, avec Sterling qui partait seul face au portier rival dès la 2e minute de jeu, mais qui, inexplicablement, freinait et ne s’en allait pas tenter de battre Meyer.

Dans la foulée, Brandt se blessait et laissait sa place à Reyna. Meyer devait sortir une belle intervention devant Félix, qui s’était régalé dans la surface allemande (6e). Havertz voyait lui sa frappe terminer dans le petit filet (8e). Après une entame forte des Blues, le rythme se calmait et le BVB commençait à reprendre le contrôle de la possession. Kepa sortait même un bel arrêt sur un coup franc plein de vice de Reus (17e). Les Allemands se faisaient cependant peur à la 28e, avec une frappe sur le poteau de Kai Havertz, alors que Meyer était battu. La meilleure occasion d’un match plutôt intéressant jusqu’ici, avec un Borussia Dortmund assez à l’aise dans les petits espaces, mais trop peu dangereux une fois dans les derniers mètres.

Chelsea, plus dangereux

Havertz expédiait lui une belle frappe sous la barre, mais l’action était annulée suite à un hors-jeu de Sterling plus tôt. Derrière, sur un cafouillage, Koulibaly et Félix manquaient une superbe occasion d’ouvrir le score (40e). Après un service de João Félix, Chilwell dévissait (42e). Si Dortmund avait le ballon, c’est clairement l’équipe locale qui était la plus dangereuse. Et ce qui devait arriver, arriva. Sur un bon centre de Chilwell, Sterling ratait complètement sa première tentative, mais conservait le ballon, qu’il expédiait au fond d’une frappe puissante après un contre-favorable face à Reus (1-0, 44e). Avantage assez logique pour les Londoniens à la pause, et dès le retour des vestiaires, ils allaient avoir une occasion en or pour doubler la mise. Havertz manquait cependant ce penalty, tiré en deux-temps, et qui a terminé sa course sur le poteau gauche de Meyer (49e).

Mais l’arbitre n’hésitait pas et ordonnait que le penalty soit tiré une deuxième fois, puisque des joueurs étaient entrés dans la surface. Cette fois, l’Allemand ne se manquait pas, tirant du même côté, mais trouvant bien le fond des filets (2-0, 53e). Toutefois, les Blues n’étaient pas à l’abri, puisque Bellingham, pratiquement à bout portant, ne trouvait pas le cadre alors qu’il semblait plus simple de la mettre au fond que de se rater (58e). Suite à une belle action collective, Wolf forçait Kepa à sortir un bel arrêt réflexe (64e). Chelsea était désormais un peu plus prudent, ayant fait le plus dur, et on retrouvait un Borussia Dortmund un peu plus entreprenant, mais avec peu de mordant devant si ce n’est ces rares occasions. Résultat des courses, les Allemands laissaient beaucoup d’espaces derrière, et les joueurs offensifs de Chelsea se régalaient. Bellingham ne trouvait pas le cadre sur cette tête (88e). Le score n’a plus bougé, et Chelsea a évité la catastrophe et rejoint Benfica comme deuxième qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Graham Potter sauve sa tête au passage.

