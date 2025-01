L’entraîneur de Santos se félicite du retour de Neymar

Après seulement sept petites rencontres disputées en deux saisons, Neymar a quitté Al-Hilal et l’Arabie saoudite. Et c’est un come-back retentissant qui s’annonce, puisque le Brésilien va poser ses valises dans son pays natal pour porter de nouveau le maillot de Santos. Pedro Caixinha, coach des noirs et blancs, s’est d’ailleurs exprimé sur l’arrivée de l’ancien joueur du Barça en conférence de presse. Interrogé sur la venue de Neymar, le Portugais semble avoir bien préparé l’évènement.

« Ce que nous savons pour l’instant, c’est qu’il arrivera vendredi, qu’il sera présenté à São Paulo et qu’il rejoindra le groupe pour faire connaissance avec nous à São Paulo. Ensuite, il se rendra à la Vila. Nous avons déjà collecté des informations précises. Jorge Jesus est portugais, j’ai parlé avec lui, évidemment je ne vais pas révéler le contenu de la conversation. Nous avons accès à toutes les données d’entraînement. Nous savons qu’il arrivera en très bonne forme pour pouvoir être utilisé rapidement. Nous savons précisément où il jouera et comment il arrivera. Je n’ai pas encore eu l’occasion de lui parler, il ne m’a pas été présenté. Nous serons ravis de discuter avec lui lorsqu’il sera parmi nous. Je ne veux pas qu’il apprenne mes propos de cette manière. Nous sommes très satisfaits d’accueillir un joueur comme Neymar, il apportera une dynamique différente à notre équipe. »