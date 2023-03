Ligue 1 : la programmation complète de la 32e journée

Alors qu’on est en trêve internationale, la Ligue de Football Professionnel vient d’annoncer la programmation complète de la 32e journée de Ligue 1 qui se déroulera entre le vendredi 21 avril et le dimanche 23 avril. Le vendredi sera marqué par un match entre Angers la lanterne rouge et le Paris Saint-Germain qui se présente en leader.

La suite après cette publicité

Samedi soir à 21h on aura un sacré choc entre le RC Lens et l’AS Monaco en co-diffusion sur Prime Vidéo et Canal + Foot 360. Le dimanche Montpellier recevra Rennes à 17h00 dans un match diffusé sur Canal+ Foot. Tous les autres matches seront diffusés sur Prime Vidéo avec notamment le choc du dimanche soir (20h45) entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille.

À lire

EdF, Nice : Jean-Clair Todibo se confie sur son avenir

Le programme de la 32e journée de Ligue 1 :

Vendredi 21 avril 2023 à 21h00 sur Prime Video

Angers SCO – Paris Saint-Germain

Samedi 22 avril 2023 à 17h00 sur Prime Video

AJ Auxerre – LOSC Lille

Samedi 22 avril 2023 à 21h00 sur Canal+ 360 et en co-diffusion sur Prime Video

RC Lens – AS Monaco

La suite après cette publicité

Dimanche 23 avril 2023 à 13h00 sur Prime Video

Stade de Reims – RC Strasbourg Alsace

Dimanche 23 avril 2023 à 15h00 sur Prime Video

AC Ajaccio – Stade Brestois 29

FC Lorient – Toulouse FC

FC Nantes – ESTAC Troyes

OGC Nice – Clermont Foot 63

La suite après cette publicité

Dimanche 23 avril 2023 à 17h00 sur Canal+ Foot

Montpellier Hérault SC – Stade Rennais FC

Dimanche 23 avril 2023 à 20h45 sur Prime Video

Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille