OM - Benfica : les notes du match

La semaine du football français allait-elle se terminer en beauté ? L’Olympique de Marseille recevait Benfica pour le compte du quart de finale retour de Ligue Europa. Battus 2 buts à 1 à l’aller du côté de Lisbonne, mais auteurs d’une fin de match très encourageante, les Phocéens rêvaient eux aussi d’une remontada devant leur public de l’Orange Vélodrome. Pour ce grand rendez-vous, Jean-Louis Gasset avait choisi d’aligner une composition avec quelques nouveautés comme le remplacement de Merlin par Soglo, qui démarrait pour la première fois de sa carrière un match européen, et la titularisation de Mbemba au poste de latéral droit. En face, Roger Schmidt alignait le même onze qu’il y a une semaine, malgré les fortes critiques des supporters des Aguias.

Benfica a démarré ce match en mettant d’entrée de jeu un gros pressing sur la défense marseillaise. Une tactique qui n’a pas duré longtemps. Les hommes de Jean-Louis Gasset n’ont pas tardé à se ressaisir, avant d’imposer leur loi. Les deux équipes se livraient un gros combat et c’est l’OM qui gagnait l’ensemble de ses duels. Très vite, les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang faisaient le siège du camp lisboète. Mais si l’OM avait le contrôle du match et n’était quasiment jamais mis en difficulté, les actions dangereuses se faisaient attendre. Il y a bien eu quelques situations avec Mbemba (16e) et Aubameyang (24e, 44e), mais à chaque fois ce n’était pas cadré. À la mi-temps, un Benfica chahuté tenait sa qualification face à un OM dominateur, mais au final peu inspiré dans le dernier geste.

Au retour des vestiaires, premier changement côté marseillais. Mbemba devait céder sa place à Murillo. S’agit-il d’une rechute du défenseur congolais ? Toujours est-il que cette sortie inattendue n’a pas empêché l’OM de reprendre sa domination. Mais encore une fois, le scénario restait le même. Les Olympiens empilaient les actions chaudes (56e, 61e, 66e, 69e) et ont même réclamé deux penalties (48e, 68e) pour des mains dans la surface. Difficile toutefois pour l’arbitre du match d’exaucer les voeux marseillais en sanctionnant des mains collées au corps. L’OM poussait fort, mais Benfica a bien failli porter le coup fatal contre le cours du jeu si Pau Lopez n’avait pas sorti une double parade face à Rafa Silva et Angel Di Maria (74e).

Les dieux du foot ont finalement accepté de récompenser la domination olympienne à dix minutes de la fin quand Faris Moumbagna a fait exploser le Vélodrome en reprenant victorieusement de la tête un centre de PEA (1-0, 79e). OM et SLB étaient alors à égalité parfaite. Les deux équipes ont donc été obligées de passer par les prolongations pour se départager. Trente minutes supplémentaires qui ont obligé Gasset à faire entrer des joueurs inconnus du grand public à la place de certains cadres lessivés. Raimane Daou (qui joue en National 3) a remplacé Samuel Gigot, tandis que Lafont (joueur des U19) a pris la place de Harit. Chaque camp a eu une balle de match (Di maria, 98e, Aubameyang 101e), mais c’est aux tirs au but que la décision s’est faite. Et après un poteau de Di Maria et une parade face à Antonio Silva, Luiz Henrique a envoyé les siens au septième ciel. Les Marseillais joueront l’Atalanta en demi-finale.

- l’homme du match : Balerdi (8,5) : le défenseur argentin a été encore une fois très propre dans ses interventions défensives. Agressif dans le bon sens du terme, il a multiplié les interceptions et surtout, il a été constamment dans le dépassement de fonction. Capable de porter le ballon lorsqu’il n’était pas pressé, il a délivré des bons ballons pour renverser le jeu. Un match XXL de sa part et de très loin le meilleur marseillais du match encore une fois. Il a fini le match exténué.

OM

- Pau Lopez (8) : le gardien marseillais n’avait absolument rien eu à faire dans ce match dominé par l’OM. Mais dans ce genre de rencontre, il faut répondre présent au bon moment. Et c’est ce qu’il a su faire en réalisant un double arrêt magnifique devant Rafa Silva puis Di Maria (73e). De quoi garder les siens en vie et permettre 10 minutes plus tard à Moumbagna d’égaliser. En prolongations, il a encore été décisif avec une belle parade.

- Mbemba (3,5) : positionné en tant que latéral droit, le défenseur congolais a semblé très en difficulté dans ce rôle. Il a plusieurs fois fait preuve de grandes largesses et a laissé des espaces dans son dos. Encore diminué physiquement, il a laissé sa place dès la mi-temps à Amir Murillo (6). L’international panaméen a été bien plus à l’aise dans ce rôle de latéral droit. Il a pris son couloir et a été plus explosif sur les retours défensifs. Suffisant pour faire un match correct.

- Balerdi (8,5) : voir ci dessous.

- Gigot (5) : le roc défensif marseillais a livré une prestation dans la continuité de ses dernières rencontres. Très agressif, il a parfois un peu trop mis d’intensité dans ses interventions. S’il n’a pas hésité à presser, il a laissé pas mal d’espaces dans son dos. De quoi forcément handicaper son équipe par moment. Il a aussi commis quelques fautes et a logiquement été sanctionné pour son œuvre. Il sera suspendu lors du match aller face à l’Atalanta. Remplacé par le jeune Raimane Daou à la 100e qui a été plutôt très solide pour sa première en pro.

- Soglo (5) : le jeune latéral gauche marseillais débutait dans la peau d’un titulaire cette rencontre en l’absence de Quentin Merlin. Et si certains doutaient, il n’a pas été annihilé par l’évènement. Très fiable dans son couloir gauche, il a fait ce qu’on attendait de lui sans pour autant faire des différences. Remplacé par Moumbagna (6) à la 57e. L’international camerounais a montré une grosse activité à son entrée. Et il a été récompensé d’un but de la tête sur un bon centre d’Aubameyang (79e). Et si dans l’envie, difficile de faire mieux, il a fait preuve d’une maladresse assez inquiétante avec une multitude d’erreurs techniques. Pas vraiment une bonne entrée malgré son but.

- Kondogbia (6,5) : dans un rôle de sentinelle, l’ancien de l’Atlético de Madrid a été très propre aussi bien dans l’impact physique que dans son jeu avec ballon. Même dans son positionnement, il a été inspiré et a réussi à couper quelques contres. Il aurait aussi pu ouvrir le score mais sa frappe était trop sur le gardien malgré un bon centre d’Harit (70e). Il a assuré le coup jusqu’aux tirs au but en essayant de bloquer au maximum les attaques lisboètes.

- Veretout (7,5) : l’ancien Nantais a été très disponible au milieu de terrain et n’a pas hésité à porter le ballon pour apporter du surnombre dans la défense adverse. Il a distillé de bons ballons sur les coups de pied arrêtés et a été à l’origine de plusieurs occasions marseillaises. Un bon match de leader sachant qu’il a aussi récupéré plusieurs ballons dans les pieds des joueurs de Benfica. Il aurait même pu ouvrir le score après une erreur du gardien lisboète. Il a terminé la rencontre avec des crampes, forcément.

- Ounahi (7) : l’international marocain était attendu ce jeudi soir dans l’entrejeu. Et il a enfin prouvé qu’il avait bien du talent dans ses jambes. Disponible et appliqué, il a joué avec personnalité, n’hésitant pas à proposer, à se projeter et à faire des différences avec ballon. De quoi dominer l’équipe adverse et faire quelques misères au milieu de terrain. Remplacé par Luis Henrique à la 57e (6). Le Brésilien a livré un match difficile à analyser. S’il a fait des erreurs techniques, il a montré une détermination assez impressionnante. En tant que latéral gauche, il a été très bon et c’est clairement une bonne prestation de sa part.

- Harit (5,5) : c’était la surprise de Jean-Louis Gasset ce soir. Alors qu’on l’attendait dans le cœur du jeu, Amine Harit a finalement joué son match dans le couloir droit de l’attaque marseillaise. Un poste qu’il ne maîtrise pas spécialement et qu’il n’a pas toujours bien appréhendé. Même s’il a touché beaucoup de ballons, il n’a pas su faire de grosses différences. Il a par contre multiplié les courses et réussi à délivrer des bons ballons. Remplacé par Gael Lafont, 17 ans, à la 109e.

- Ndiaye (4) : l’ancien de Sheffield United débutait dans son rôle de second attaquant ce soir. Dans le coeur du jeu, il a essayé de combiner avec ses partenaires et se montrer disponible. Il a même poussé Aubameyang à se décaler vers la gauche sur plusieurs occasions. Mais il a été trop discret et aurait pu être plus présent dans les derniers mètres. On l’a senti parfois un peu trop loin de ses partenaires. Remplacé par Correa à la 75e (3). L’Argentin a eu le temps de s’illustrer et malgré du temps et des espaces, il a fait des mauvais choix. Rien n’a dire de plus sur sa prestation.

- Aubameyang (7) : le buteur gabonais s’est montré très disponible encore une fois sur le front de l’attaque. Il a multiplié les appels dans le dos de la défense portugaise et a réussi à se procurer quelques petites occasions. Il a parfois semblé trop esseulé offensivement et a manqué de soutien pour combiner avec ses partenaires. Mais encore une fois, il reste l’atout offensif numéro un des siens puisque c’est lui qui offre le but à Moumbagna qui arrache les prolongations. Comme ses partenaires, il a terminé la rencontre sur les rotules.

Benfica :

- Trubin (5) : avec plusieurs arrêts importants, le gardien de Benfica a longtemps repoussé les tentatives de l’OM. Le portier ukrainien a écarté une tentative d’Amine Harit (60e). Alors qu’il était intervenu sur un corner marseillais, il a relâché le ballon malencontreusement. Sa perte de balle aurait pu coûter un but à son équipe (66e). Quelques minutes après, l’Ukrainien a réalisé un arrêt réflexe (69e), repoussant l’échéance d’un but marseillais. Mais il a toutefois cédé face à Faris Moumbagna. En contrant le tir de l’attaquant marseillais, le gardien a renvoyé le ballon dans son propre but. Durant la séance de tirs au but, il n’a pas réussi à stopper un seul tir olympien.

- Bah (5) : très bon au match aller, le défenseur droit a bien commencé son match ce soir. En soutien d’Ángel Di María côté droit, il a pu quelques fois participer à des ressorties de balles intéressantes. Il a cependant subi de plus en plus les assauts marseillais au fur et à mesure du match. Le but marseillais est d’ailleurs arrivé de son côté. Un match moyen finalement.

- Antonio Silva (5) : fautif la semaine dernière sur une erreur individuelle de relance, il s’est bien rattrapé ce soir défensivement. Le défenseur central a souvent demandé l’appui de ses coéquipiers pour défendre sur Pierre-Emerick Aubameyang, ce qui a fonctionné. Il a toutefois fait faute sur le Gabonais, ce qui lui a valu un avertissement. Le jeune international portugais de 20 ans a sinon été solide mais a manqué le penalty lors des tirs au but.

- Otamendi (6,5) : en leader défensif, Nicolás Otamendi a guidé sa défense. Présent dans chaque duel, au sol par des tacles et de la tête, l’Argentin a livré une belle prestation. À de nombreuses reprises, le défenseur central est intervenu devant Iliman Ndiaye, resté muet lors de sa partie. Il peut se reprocher son placement sur le but olympien. Il a converti son tir au but.

- Aursnes (6,5) : vite mis à l’honneur par un débordement audacieux en début de match, le défenseur gauche a excellé dans tous les domaines pendant presque tout le match. Lors d’une de ses rares montées, il a eu une opportunité de tir (58e). Le milieu de terrain de formation a souffert physiquement à partir de l’entrée de Faris Moumbagna, qu’il a lâché sur son but. Mais sinon, il a été très fiable.

- Joao Neves (5) : sans la possession, le jeune milieu de terrain du Benfica s’est peu montré à son avantage au Vélodrome. La nouvelle pépite portugaise a été longtemps privée de ballon. Lorsqu’il l’a eu, c’était loin du but marseillais. Il a pris de la confiance dans ses interventions défensives. Il a également beaucoup couru pour son équipe. Son tandem avec Florentino a plutôt bien fonctionné par la suite.

- Florentino (6) : joueur de l’ombre ce soir, le milieu défensif a été précieux face à un OM offensif. Grâce à son placement, il a pu récupérer des ballons appréciables pour son équipe. Amine Harit n’a quasiment jamais pris le dessus sur le Portugais, ce qui a rassuré sa défense déjà bien occupée avec Pierre-Emerick Aubameyang.

- David Neres (4) : au poste d’ailier droit, le Brésilien n’a pas eu autant d’activité que la semaine dernière. L’ancien joueur de l’Ajax n’a pu débordé qu’à quelques reprises (38e, 42e). Utile dans les efforts défensifs, il s’est fait une frayeur en contrant le ballon de la main en début de seconde mi-temps. Il a vite été remplacé par Joao Mario (61e). L’international portugais a apporté son expérience au milieu du terrain.

- Rafa Silva (4) : homme du match lors du match aller à Lisbonne la semaine passée, le milieu offensif portugais a été sevré de ballons ce soir. Le Portugais a pourtant eu les premières opportunités de son équipe dans ce match. Servi par Fredrik Aursnes, il a vu sa frappe être d’abord contrée par un défenseur olympien (4e). Quelques minutes plus tard, sa tentative s’est, cette fois-ci, envolée (16e). Porté disparu pendant plus d’une heure, le numéro 27 du Benfica s’est illustré par un tir, trop axial pour tromper Pau Lopez. Il est sorti lors des prolongations pour Arthur Cabral (102e). Le numéro 9 de Benfica a eu la plus grosse opportunité de la prolongation en buttant sur Pau Lopez (108e).

- Di María (4,5) : la star de l’équipe de Benfica avait la responsabilité de conduire les attaques liboètes. Revenu défendre, le champion du monde argentin a d’abord été à l’origine d’une perte de balle très dangereuse (24e). Alors qu’il était dans une position favorable dans la surface de réparation, Ángel Di María n’a réussi à trouver qu’une jambe marseillaise sur sa frappe (58e). Sa patte gauche n’a pas non plus fonctionné sur ses rares coups de pied arrêtés. En prolongation, l’ancien joueur du PSG s’est essayé avec une tête difficile (98e). Il a constamment été recherché dans les dernières minutes pour être l’homme providentiel, en vain. Premier tireur de la séance de pénalty, il a manqué son tir au but.

- Tengstedt (3,5) : encore une partie insipide pour le numéro 19 de Benfica. Même lui a dû s’ennuyer, seul sur le front de l’attaque lisboète. L’attaquant danois n’a au final réussi que deux passes sur les huit petits ballons joués. Son impact physique a été positif pour fixer les défenseurs et libérer un peu ses ailiers. Il a cédé sa place à l’heure de jeu à Orkun Kokcu (61e). L’international turc, buteur ce week-end, s’est procuré une situation de tir qui a fini près du poteau (81e). Il a réussi son tir au but.