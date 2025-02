PSG : les explications musclées de Luis Enrique sur le cas Gonçalo Ramos

«Le 9 de City, c’est qui ? Son nom, comment s’appelle-t-il ? Son nom, son nom ! Haaland. Voilà, voilà pourquoi Guardiola joue avec un vrai 9 et pas moi». Voilà une phrase qui avait énormément étonné de la part de Luis Enrique, à la veille de la réception de Manchester City en Ligue des Champions. Avec cette déclaration, Luis Enrique avait taclé son propre avant-centre, Gonçalo Ramos, soulignant qu’il n’avait pas le niveau de son homologue norvégien. De quoi piquer le buteur portugais de 23 ans, pourtant auteur de belles entrées en cours de match cette saison.

Bousculé par une longue blessure à la cheville au début de saison, l’international portugais était revenu sur les terrains mi-novembre, mais a très rapidement perdu sa place de titulaire. En 2025, il n’a été aligné qu’à deux reprises par Luis Enrique, malgré un total de 9 buts et 4 passes décisives en 22 rencontres, toutes compétitions confondues, et de belles entrées en cours de match, comme sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, dimanche soir, où il avait encore été décisif sur le troisième but parisien.

Luis Enrique attend plus de continuité

Questionné à son sujet avant le quart de finale de Coupe de France contre le Stade Briochin, le coach espagnol s’est justifié sur le turn-over. «Comment on va gérer Gonçalo Ramos ? Comme on l’a fait jusqu’à maintenant. Il y a un plan, le match le plus important est celui de demain. Mais il y a une vision générale des 10 ou 12 matchs qu’on va jouer ce mois-ci. On doit faire face à ces matchs avec une perspective globale de notre équipe. Les changements peuvent se faire de manière très naturelle», a-t-il lâché.

Avant d’en dire un peu plus sur sa place dans la hiérarchie, à l’approche du choc contre Liverpool. «Pour jouer de la meilleure manière contre Liverpool, il faut avoir le temps de jeu adéquat et c’est ce qu’on va viser. Gonçalo Ramos, je n’ai rien dit de particulier. Il est important quand il joue une, 10, 30 ou même 90 minutes. Et même quand il ne joue pas, il est très important, car il fait preuve d’un superbe état d’esprit. Il est au service de l’équipe. C’est un joueur avec un ratio exceptionnel et j’espère qu’il pourra l’améliorer. Je suis enchanté de l’avoir dans mon équipe». Gonçalo Ramos va donc devoir se montrer contre le Stade Briochin pour espérer gagner des points.