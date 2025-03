PSG : la confiance totale de Luis Enrique avant Liverpool

Après la victoire du PSG à Rennes ce samedi en Ligue 1 (1-4), Luis Enrique a été interrogé au micro de beIN Sports : «je crois que tous les joueurs vont bien, il n’y a pas de blessés, le résultat est excellent. On atteint notre objectif contre une équipe qui nous pose un problème. Je pense que tout au long de la saison, l’équipe a été très compétitive, on attaque le terrain pour gagner, c’est une équipe solide avec beaucoup de caractère et de tempérament. Sur le turnover ? Si on joue 80 minutes trois jours avant, c’est déconseillé de rejoeur, on a essayé d’équilibrer. Je crois que nous avons pu gérer. Jouer tous les 3 jours ce sont de bonnes sensations pour les joueurs et nous sommes bien préparés. On joue contre Rennes, c’est une très belle équipe avec une belle dynamique qui nous ont mis en difficultés, bien plus que des équipes de LDC, nous sommes très bons pour récupérer le ballon et gérer les positionnements. On a des joueurs très rapides».

Ensuite, il a poursuivi sur Désiré Doué mais surtout le retour attendu contre Liverpool : «c’est un des joueurs qui va grandir. Il a une mentalité très positive de grandir dans le collectif. On a plusieurs joueurs avec ce profil. C’est super pour un coach. Le retour contre Liverpool ? Le match aller ne laisse aucune option, il faut gagner. C’est l’objectif. Rien ne changera par rapport aux autres matchs. Nous jouons pour gagner. La seule équipe qui n’a pas de doute là-dessus c’est nous». Paris va arriver couteau entre les dents à Anfield.