La CAF communique sur les incidents de la finale de la CAN 2025

Après les évènements remarqués lors de la finale de la CAN, avec les joueurs du Sénégal qui ont quitté le terrain après une décision qu’ils ont jugé injuste, la FIFA est montée au créneau avec un communiqué cinglant contre les Lions de la Teranga. La CAF a également publié un communiqué officiel sur son site ce lundi matin, annonçant des mesures à venir, sans directement cibler les Sénégalais.

« La Confédération Africaine de Football (« CAF ») condamne le comportement inacceptable de certains joueurs et officiels lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 entre le Maroc et le Sénégal, qui s’est déroulée hier soir à Rabat. La CAF condamne fermement tout comportement inapproprié pendant les matchs, en particulier ceux visant l’équipe arbitrale ou les organisateurs du match. La CAF examine toutes les images et soumettra l’affaire aux instances compétentes afin que des mesures appropriées soient prises à l’encontre des personnes reconnues coupables », peut-on y lire. Affaire à suivre…