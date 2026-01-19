La FIFA publie un communiqué incendiaire contre le Sénégal !

Cette finale de la CAN 2025 remportée par le Sénégal aura déchaîné les passions. En plus d’un enjeu sportif évident, la rencontre a été marquée par l’épisode répété des serviettes d’Edouard Mendy et plusieurs polémiques liées à l’arbitrage, dont ce penalty accordé au Maroc en toute fin de temps additionnel, qui a poussé les Sénégalais à quitter la pelouse temporairement. Une façon d’afficher leur mécontentement suite à l’arbitrage jugé pro-Maroc, avec un but annulé quelques minutes plus tôt déjà.

La suite après cette publicité

Après le match, le sélectionneur national Pape Thiaw s’est tout de même excusé : « avant, on a marqué un but qui n’a pas été accordé. On accepte les erreurs de l’arbitre, ça peut arriver. On n’aurait pas dû réagir comme ça mais c’est chose faite. On présente nos excuses au football ». Et voilà que Gianni Infantino, le président de la FIFA, a envoyé un communiqué cinglant à l’AFP dans lequel les agissements du Sénégal sont très critiqués.

La suite après cette publicité

Infantino détruit le Sénégal et réclame « les mesures appropriées »

« Nous condamnons fermement le comportement de quelques joueurs sénégalais et des membres du staff technique. Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière, et la violence ne saurait être tolérée dans notre sport; elle est tout simplement inacceptable. Nous devons toujours respecter les décisions prises par les arbitres, sur et en dehors du terrain. Les équipes doivent jouer dans le respect des Lois du Jeu, car tout autre comportement met en péril l’essence même du football », peut-on y lire.

« Les scènes déplorables dont nous avons été témoins aujourd’hui doivent être condamnées et ne jamais se reproduire », a conclu le président de l’institution qui régit le football mondial. Il a également invité la CAF à prendre « les mesures appropriées » contre les Lions de la Teranga. Des propos qui vont faire parler, d’autant plus que de leur côté, les Sénégalais reprochent beaucoup de choses à l’organisation de cette CAN…