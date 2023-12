Le Stade Rennais lance ses grands travaux pour le mercato

Comme une sorte de crise de croissance. Depuis quelques années, le Stade Rennais connaît une ascension régulière au sein du football français. Entre la victoire en Coupe de France en 2019, des qualifications tous les ans pour les différentes coupes d’Europe, une 3e place de Ligue 1 en 2020 (dans un championnat tronqué par le covid) et un stade plein à chaque match, le club breton s’est installé parmi les locomotives de notre championnat. Sous l’impulsion de l’actionnaire François Pinault, les moyens mis à disposition ont explosé, tout comme les attentes que cela suscite.

Forcément, les résultats de cette première partie de saison ne correspondent aux objectifs fixés. Au lieu de jouer le podium, les Rennais occupent une 13e place bien terne. Bruno Genesio a même rendu son tablier le mois dernier après avoir été la première victime de l’OL en Ligue 1. Celui qu’il avait remplacé en mars 2021, Julien Stéphan, lui a succédé mais l’effectif reste le même et les problématiques qui vont avec. Les deux défaites contre l’OM et face à Monaco témoignent des faiblesses observées depuis quelques mois. La faute à un mercato mal géré notamment.

Rennes vise un défenseur et un attaquant… au minimum

Florian Maurice et le reste de la direction, en accord avec Bruno Genesio (du moins en apparence), avaient misé sur les défenseurs centraux présents au club mais les jeunes Warmed Omari, Jeanuël Belocian et Christopher Wooh cumulent les erreurs, alors que le régulier Arthur Theate a connu des blessures. Lorenz Assignon (23 ans) et Adrien Truffert (22 ans) font presque figure de joueurs d’expérience. Une erreur de jugement que reconnaît Olivier Cloarec, le président rennais, dans un entretien accordé à Ouest-France ce mardi soir. Il assure que deux nouveaux éléments sont désirés pour cet hiver.

«Un joueur dans deux lignes, oui… À ce jour, les priorités sont un défenseur et un attaquant. Si vous rajoutez deux joueurs, cela fera un effectif de 25-26, et il faut aussi le gérer. Donc il y aura sûrement aussi des corrections à apporter dans le sens des départs. On a déjà fait des réunions avec Julien (Stéphan) et Florian (Maurice). Des profils ont été proposés à Julien. Ils doivent regarder, discuter encore, hiérarchiser un peu les noms», assure le patron du club, faisant sans doute référence à Kelvin Amian, courtisé par les pensionnaires du Roazhon Park, comme nous le révélions, et Montpellier.

Olivier Cloarec : «Si on veut faire des efforts sur le mercato d’hiver, on peut les faire»

Un attaquant est également souhaité, alors qu’Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri déçoivent globalement depuis leur arrivée en Bretagne malgré des investissements conséquents (20 M€ pour l’ancien Parisien, 28 M€ pour l’international algérien), tandis que Martin Terrier est encore en train de retrouver du rythme après 10 mois sans jouer suite à sa blessure au genou. Les départs ces derniers mois de Jérémy Dokuy (60 M€ pour Manchester City) et Kamaldeen Sulemana (25 M€ à Southampton) ont également mis en lumière le manque de percussion offensive.

«On ne l’a pas dans l’effectif aujourd’hui, admet Cloarec. Après, est-ce que c’est ça qui ferait qu’on aurait de meilleurs résultats ? Je ne sais pas, même si ça donnerait sans doute d’autres alternatives au coach.» Le président reconnaît à demi-mot que le club aura des moyens pour recruter, comme il l’a démontré ces dernières années. «Si on veut faire des efforts sur le mercato d’hiver, on peut les faire, bien sûr.» Et espérer que cela redressera une situation sportive mal embarquée mais pas désespérée. Rennes n’est qu’à 8 points des places européennes et bien parti pour terminer premier de son groupe de C3. Il y a encore le temps de se refaire.