MU : le nouveau tacle de Rio Ferdinand sur Erik ten Hag

Face à Liverpool dimanche, Manchester United a réussi à obtenir le point du match nul (2-2), alors que l’équipe d’Erik ten Hag semblait étouffé par les Reds. Le technicien des Red Devils est d’ailleurs pointé du doigt pour son coaching et le jeu produit par Rio Ferdinand, légende du club mancunien (2002-2014).

«J’ai dit hier (dimanche) après le match que si le football kamikaze, l’absence de contrôle du jeu était ce que nous recherchions, il l’a bien compris et fait du bon travail, parce que c’est ce que nous jouons», a d’abord décrié l’ancien capitaine des Red Devils dans son podcast sur Youtube. «On peut mettre cela sur le compte des blessures, nous avons beaucoup de blessés, mais beaucoup d’équipes ont des blessés et continuent à jouer le style de football qu’elles essaient d’atteindre. Je ne pense pas que le style de Ten Hag soit ce football kamikaze et chaotique», a ajouté l’Anglais, visiblement remonté contre le technicien néerlandais.