Stuttgart : Naouirou Ahamada va signer avec Crystal Palace

La dernière ligne droite de ce mercato hivernal se rapproche et de nombreux dirigeants s’activent en coulisse pour renforcer leur équipe avant la fin de la fenêtre des transferts. C’est notamment le cas en Premier League. Outre Chelsea, qui a déjà dépensé plus de 178 millions d’euros hors bonus, Crystal Palace et son entraîneur Patrick Vieira sont sur les talons d’un joueur évoluant en Bundesliga du côté de Stuttgart pour préparer au mieux la seconde partie de la saison.

En effet, selon nos informations, un accord a été trouvé entre le VfB Stuttgart et Crystal Palace au sujet du transfert de Naouirou Ahamada. Le prometteur milieu de terrain français, qui a fait ses classes à la Juventus, devrait donc signer très prochainement avec les Eagles. Auteur de deux réalisations en seize rencontres avec Stuttgart en Bundesliga, le joueur de 20 ans est un des titulaires en force de l’entrejeu du club allemand. Néanmoins, les mauvais résultats actuels avec une 16ème place sur 18 équipes pourraient être le moteur de ce départ vers l’Angleterre. Affaire à suivre donc.

