OM : Amir Murillo forfait jusqu’à la fin de saison ?

Blessé aux adducteurs depuis le match face à Rennes le 21 janvier dernier, Amir Murillo (28 ans) ne risque pas de rejouer de sitôt avec l’Olympique de Marseille. Le latéral a été opéré de sa blessure le 20 février dernier comme l’a assuré la fédération panaméenne via un communiqué, et sera absent des terrains pour une durée entre deux et trois mois.

Un coup dur pour l’OM, qui ne s’est pas encore exprimé à ce sujet, alors que le joueur est absent du groupe depuis plus d’un mois. Les Phocéens devront donc terminer la saison avec Jonathan Clauss comme seul piston de métier disponible.

