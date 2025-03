C3 : quand José Mourinho fait mine de s’endormir..

Après la défaite de Fenerbahce contre les Glasgow Rangers (1-3), jeudi soir en huitième de finale aller de Ligue Europa (1-3), José Mourinho a fait le show en conférence de presse, faisant mine de s’endormir, considérant la question d’un journaliste trop longue.

José Mourinho wasn't in the mood for a long question in his post match presser 😅 pic.twitter.com/Gj165Cgh9F