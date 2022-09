Real Madrid : nouveau débat décisif concernant Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le Real Madrid tentera-t-il encore une fois sa chance pour Mbappé lors de l'été 2023 ? C'est, déjà, un débat qui passionne les foules de l'autre côté des Pyrénées. Des premières informations parues dans le pays de Cervantes affirmaient que oui, Florentino Pérez souhaitait toujours enrôler l'international tricolore. D'autres ont par la suite expliqué que la porte était fermée pour le Français.

Qui croire ? On n'en saura probablement pas plus avant le prochain mercato, mais une chose est sûre, le débat passionne à Madrid. Et dimanche, c'est l'assemblée générale annuelle du Real Madrid, dans laquelle Florentino Pérez va s'exprimer devant les socios, qui auront carte blanche pour poser toutes les questions qui leur passent par la tête à leur président. Vous avez donc compris où on veut en venir...

Un dimanche décisif

Comme le dévoilent plusieurs médias espagnols, dont le journal spécialisé sur l'actualité merengue Bernabéu Digital, il sera question du Français ce dimanche, entre d'autres sujets comme la Super League. De nombreuses questions vont donc être posées à Pérez : le Real Madrid tentera-t-il de recruter Mbappé à l'avenir ? Pourquoi n'a-t-il pas réussi à convaincre le Bondynois l'été dernier ? Si Mbappé ne vient pas, quel joueur pour le "remplacer" ?

Pérez répondra donc à toutes ces questions publiquement. L'occasion aussi, pour lui comme pour le reste des dirigeants, de prendre la température auprès des supporters. Dans une réunion de préparation avant l'assemblée, il aurait d'ailleurs fait savoir à certains présents, en privé, que le club ne tenterait rien pour Mbappé et Haaland. Reste donc à voir s'il tiendra le même discours en public...