Inter : un club cible le flop Luis Henrique

L’ancien attaquant de l’OM et actuellement à l’Inter Milan, Luis Henrique, est suivi de près par Bournemouth, qui pourrait tenter de le recruter dans les prochains jours selon Sky Sport. Toutefois, son éventuel départ dépend fortement du retour d’Ivan Perisic chez les Nerazzurri. L’Inter cherche à rapatrier le Croate, joueur du PSV Eindhoven, et prévoit de conclure les négociations dans la journée. Si l’opération Perisic se concrétise, Luis Henrique pourrait alors disposer de plus de chances de quitter Milan pour rejoindre la Premier League.

Le jeune attaquant brésilien de 24 ans s’est montré décevant depuis son arrivée à l’Inter, mais il est loin d’avoir totalement confirmé son statut dans un effectif ultra-compétitif. Bournemouth pourrait donc constituer une opportunité de temps de jeu supplémentaire. Cependant, l’Inter restera attentif à la suite des négociations avec le PSV et à l’évolution de sa propre situation en Ligue des Champions, qui pourrait influencer la décision finale concernant Henrique. Affaire à suivre…