Menu Rechercher
Commenter 8
Serie A

Inter : un club cible le flop Luis Henrique

Par Allan Brevi
1 min.
Luis Henrique avec l'Inter Milan @Maxppp

L’ancien attaquant de l’OM et actuellement à l’Inter Milan, Luis Henrique, est suivi de près par Bournemouth, qui pourrait tenter de le recruter dans les prochains jours selon Sky Sport. Toutefois, son éventuel départ dépend fortement du retour d’Ivan Perisic chez les Nerazzurri. L’Inter cherche à rapatrier le Croate, joueur du PSV Eindhoven, et prévoit de conclure les négociations dans la journée. Si l’opération Perisic se concrétise, Luis Henrique pourrait alors disposer de plus de chances de quitter Milan pour rejoindre la Premier League.

La suite après cette publicité

Le jeune attaquant brésilien de 24 ans s’est montré décevant depuis son arrivée à l’Inter, mais il est loin d’avoir totalement confirmé son statut dans un effectif ultra-compétitif. Bournemouth pourrait donc constituer une opportunité de temps de jeu supplémentaire. Cependant, l’Inter restera attentif à la suite des négociations avec le PSV et à l’évolution de sa propre situation en Ligue des Champions, qui pourrait influencer la décision finale concernant Henrique. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Premier League
Inter Milan
Bournemouth
Luis Henrique

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Premier League Premier League
Inter Milan Logo Inter Milan
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Luis Henrique Luis Henrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier