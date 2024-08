PL : le Liverpool d’Arne Slot commence par une victoire à Ipswich

Jürgen Klopp est parti mais Liverpool démarre l’ère Arne Slot par une belle victoire. Lors de cette première journée de Premier League, les Reds sont allés gagner sur la pelouse d’Ipswich Town, un promu, sur le score de 2-0. Les buts de Jota (60e) et Salah (65e) ont fait la différence. Les Scousers prennent logiquement la tête, en attendant les autres matchs de cette 1ère journée.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Liverpool 3 1 2 1 0 0 2 0 19 Ipswich 0 1 -2 0 0 1 0 2

Sous les yeux d’Ed Sheeran, nouvel actionnaire minoritaire star du club, et de Kalvin Phillips, prêté hier par Manchester City mais non qualifié pour cette rencontre, tous les deux présents en tribune, les Tractor Boys n’ont pas fait le poids. Sans le défenseur Greaves et le gardien Walton, le score aurait pu être bien plus lourd.