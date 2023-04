Ronald Koeman veut voir Messi revenir au Barça

La suite après cette publicité

Le débat anime Barcelone ces dernières semaines. Faut-il tenter de faire revenir Leo Messi ? La direction a semble-t-il anticipé cette question puisqu’elle a d’ores et déjà affirmé avoir lancé des négociations avec le clan de l’Argentin pour connaître les conditions de son éventuel retour en Catalogne. En fin de contrat avec le PSG, l’Argentin ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. L’Inter Miami et l’Arabie Saoudite sont également sur ce dossier. Ronald Koeman, ancien joueur du Barça et entraineur de la Pulga entre 2020 et 2021, aimerait quant à lui un retour de la star chez les Blaugranas.

«Messi est le meilleur joueur du monde et quand il est parti, c’était difficile. L’équipe qui l’aura sera plus forte. […] Le fait de voir Leo avec un autre maillot, c’est bizarre. Barcelone, c’est sa maison, c’est là où il doit être. Ce n’était pas une bonne chose que le conseil d’administration ne lui ait pas donné la chance de continuer. Je ne sais pas quel est le problème. […] Je suis favorable à ce que Messi soit de nouveau un joueur du Barça» a lâché le nouveau sélectionneur des Pays-Bas lors de la présentation d’un tournoi de golf, à but caritatif, prévu à Barcelone les 6 et 7 juillet.

