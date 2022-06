Arsenal veut frapper un grand coup avec une star du Real Madrid !

La suite après cette publicité

«Il me reste un an de contrat à Madrid, je ne suis pas libre. C'est un problème que mon agent gère et je veux seulement me concentrer sur l'équipe nationale pour l'instant. Je ne vais pas nier que c'est un moment important pour moi, je me sens plus mature dans tous les aspects, et je dois valoriser beaucoup de choses. Je veux continuer à grandir et j'ai faim. Il faudra voir, je prendrai une décision cette année. Sinon, ce sera la prochaine», assurait Marco Asensio, mardi dernier, lors d'une conférence organisée en marge du rassemblement de la sélection espagnole.

Sous contrat jusqu'en juin 2023 et incertain quant à son avenir, l'ailier droit des Merengues attire donc logiquement les convoitises, qui plus est à l'heure où le mercato estival bat son plein. Dans cette optique, The Mirror révèle que les dirigeants d'Arsenal ne seraient pas insensibles à l'idée de s'offrir l'international espagnol (28 sélections, 1 but). Prêts à enrôler celui qui a marqué 12 buts et délivré 2 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, les Gunners ont ainsi contacté les représentants d’Asensio.

Arsenal entre dans la danse pour Asensio !

De son côté, le Real Madrid a lui proposé une offre de prolongation au natif de Palma de Mallorca et souhaiterait que son avenir soit résolu la semaine prochaine. En effet, si Asensio n'a toujours pas donné sa réponse, les dirigeants de la Casa Blanca aimeraient obtenir une réponse avant le 20 juin prochain. Une demande qui semble cependant présomptueuse puisque les conditions proposées par les Merengues ne correspondent pas, pour l'heure, aux exigences du joueur.

Également pisté par Tottenham ou encore l'AC Milan, le milieu représenté par Horacio Gaggioli semble déterminé à changer d'air, sept ans après son arrivée à Madrid. Dans cette optique, le média britannique précise que l'absence de Ligue des Champions pour Arsenal la saison prochaine ne serait pas un frein pour lui. Agent libre dans 12 mois, Asensio pourrait par ailleurs rapporté une somme non négligeable aux Merengues. Si sa valeur marchande est aujourd'hui estimée à 40 millions d'euros par Transfermarkt, l'opération pourrait cependant se conclure à un prix légèrement inférieur compte tenu de sa situation contractuelle.