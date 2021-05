Chelsea : Timo Werner explique les raisons de son manque de confiance

La suite après cette publicité

Timo Werner (25 ans) a connu une première saison à Chelsea très agitée. L’attaquant allemand, qui a été transféré en provenance de Leipzig l’été dernier pour plus de 50 millions d’euros, a traversé de nombreuses périodes de doute durant lesquelles il a eu de grosses difficultés devant le but adverse. Au final il n’a inscrit ‘que’ 12 buts toutes compétitions confondues, dont seulement six en Premier League. Pour le Telegraph, il est revenu sur ces périodes de disette et a tenté d’en expliquer les raisons.

« J'ai eu ces deux ou trois matchs après la pause internationale où j'ai raté beaucoup d'occasions et c'était dans ma tête, et après cela, ma confiance a disparu. C’était comme une période où dans ma tête je devenais fou parce que je ratais ces occasions (…) Parfois, quand vous arrivez dans un nouveau club, vous savez que tout le monde a de grandes attentes pour vous et ils veulent que vous marquiez les buts pour le club. Alors peut-être que c'était trop dans ma tête, que je dois marquer chaque match, ou être l'homme qui marque tous les buts », a-t-il expliqué en ajoutant que s’il devait tirer le penalty victorieux en finale de la Ligue des Champions samedi, il le ferait.