Barça : ça sent bon pour Anthony Gordon

C’est un dossier qui est en train d’avancer très vite. Le FC Barcelone fonce sur Anthony Gordon (25 ans), l’ailier de Newcastle, et les négociations sont déjà bien avancées. Selon The Telegraph, un accord est tout proche d’être trouvé entre les deux clubs autour d’un montant de 70 millions de livres, soit légèrement moins de 80 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Au point où une visite médicale est même envisagée d’ici la fin de la semaine, alors que l’agent du joueur est présent à Barcelone depuis hier. Il devrait donc être la première recrue estivale du FC Barcelone, qui souhaite clairement renforcer son secteur offensif cet été.