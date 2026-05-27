EdF : Maxence Caqueret dévoile son énorme objectif

International français des U16 jusqu’aux Espoirs, Maxence Caqueret veut franchir un nouveau cap et intégrer le groupe A. Ce serait la suite logique, même si elle ne s’impose pas à tous. Dans un entretien accordé à Rothen s’enflamme sur RMC, le milieu de Côme a en tout cas affirmé ses ambitions, alors qu’il jouera la Ligue des Champions avec son club la saison prochaine.

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🗣💬 Maxence Caqueret, milieu de Côme : "L'équipe de France reste un objectif. Je continuerai de donner le meilleur de moi-même pour réaliser cet objectif qui est l'objectif numéro un pour moi." pic.twitter.com/aw3jVnvUIz — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 27, 2026

«La Coupe du Monde ? Je partais d’un peu plus loin que certains joueurs qui y sont depuis quelque temps. Mais l’équipe de France restera un objectif pour moi malgré cette non-convocation. En tout cas, je ferai toujours comme j’ai su faire : travailler et donner le meilleur de moi-même pour espérer un jour atteindre cet objectif qui est mon premier objectif dans le foot.»