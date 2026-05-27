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EdF : Maxence Caqueret dévoile son énorme objectif

Par Jordan Pardon
1 min.
Maxence Caqueret à Côme @Maxppp

International français des U16 jusqu’aux Espoirs, Maxence Caqueret veut franchir un nouveau cap et intégrer le groupe A. Ce serait la suite logique, même si elle ne s’impose pas à tous. Dans un entretien accordé à Rothen s’enflamme sur RMC, le milieu de Côme a en tout cas affirmé ses ambitions, alors qu’il jouera la Ligue des Champions avec son club la saison prochaine.

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«La Coupe du Monde ? Je partais d’un peu plus loin que certains joueurs qui y sont depuis quelque temps. Mais l’équipe de France restera un objectif pour moi malgré cette non-convocation. En tout cas, je ferai toujours comme j’ai su faire : travailler et donner le meilleur de moi-même pour espérer un jour atteindre cet objectif qui est mon premier objectif dans le foot.»

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