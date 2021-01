OM : les dessous de la brouille entre Dimitri Payet et Florian Thauvin

La suite après cette publicité

La défaite face à Nîmes le 16 janvier dernier fait décidément beaucoup de mal à l'Olympique de Marseille. Sur le terrain, elle avait été humiliante, avec ce revers subi à domicile face à une équipe pourtant en grande difficulté. Mais c'est bien dans les coulisses, après le match, qu'elle a fait de sacrés dégâts. Il y a eu la démission d'André Villas-Boas proposée à son président (ou plutôt sa place mise à disposition comme il l'a ensuite précisé), les remontrances du président Jacques-Henri Eyraud au vestiaire et enfin l'explication houleuse entre Dimitri Payet et Florian Thauvin. Les projecteurs sont, en effet, braqués sur les deux hommes depuis quelques jours, alors que leur relation s'est à nouveau envenimée au fil des semaines et des résultats décevants.

Lundi, le quotidien La Provence stigmatisait le comportement des deux hommes depuis le début de la saison. « D'un côté, un joueur de 33 ans en surpoids, qui s'est mis à la faute tout seul avec une attitude déplorable et qui, désormais, boude parce que son coach le sanctionne en le mettant sur le banc », écrivait le journal au sujet de Payet. « De l'autre, un individualiste forcené cramponné à ses intérêts, qui fêtera ses 27 printemps demain (28 en réalité ce mardi, ndlr) », au sujet de Thauvin. Les deux hommes agacent et s'agacent mutuellement. Censé symboliser le projet olympien, ils le tirent actuellement vers le bas et n'arrivent plus à cacher leurs dissensions.

Thauvin n'a pas digéré la prolongation de Payet

Comme le raconte L'Equipe aujourd'hui, tout s'est déroulé le lundi 18 janvier, deux jours après la défaite face à Nîmes. Dimitri Payet a reproché à Thauvin, devant le reste de l'effectif, son individualisme depuis le début de la saison, laissant entendre que sa situation contractuelle l'importait plus que le reste (Thauvin est en fin de contrat en juin). D'abord surpris de l'attaque frontale, le champion du monde 2018 n'a pas répliqué tout de suite, avant de finalement tancer son coéquipier sur sa prolongation de contrat jusqu'en 2024 avec une baisse de salaire progressive.

Il faut dire que Thauvin, au regard de sa fin de contrat imminente, attendait de son côté un signe de ses dirigeants et une offre avec une belle revalorisation. Le fait de voir Payet accepter des conditions à la baisse pour être prolongé 2 ans n'allait donc pas dans le sens de ses objectifs. De plus, Payet avait d'abord été l'un des plus réticents à l'idée de diminuer son salaire au début de l'épidémie de Covid-19... Avant donc de rebrousser chemin. Malgré tout, Thauvin pourra se consoler en notant que c'est Payet qui va régulièrement s'asseoir sur le banc de touche depuis plusieurs rencontres...