CdF : Lille écrase 12-0 Golden Lion, Brest s’en sort contre Angers

Ce samedi, les 32es de finale de Coupe de France se poursuivaient avec l’entrée en lice de plusieurs cadors de Ligue 1. Dans une Decathlon Arena garnie, le LOSC recevait Golden Lion. Et face aux Dogues, la formation martiniquaise de R1 n’aura pas tenu longtemps. Alors que Yusuf Yazici a ouvert le score (et s’est offert un doublé), le petit poucet a encaissé 11 autres buts dont un triplé de Jonathan David, un triplé d’Edon Zhegrova et un doublé de Hakon Haraldsson (12-0). Avec ce score fleuve, Lille s’est offert la victoire la plus large de son histoire. Une déculottée qui restera néanmoins gravée dans les mémoires des joueurs martiniquais qui ont fait des milliers de kilomètres pour cette rencontre de prestige. Le match entre Brest et Angers aura été plus partagé.

La suite après cette publicité

Face à des Angevins accrocheurs, les Bretons ont fait la différence peu après l’heure de jeu grâce à Martin Satriano et se hissent ainsi jusqu’en 16es de finale grâce à ce succès sur la plus petite des marges (1-0). Dans les autres rencontres de l’après-midi, Orléans a bien réagi à l’ouverture du score de Nîmes pour s’imposer sur un but inscrit en début de seconde période. Le Paris FC est allé s’imposer sur la pelouse d’Alès grâce à des réalisations de Jabbari et Kebbal (1-2). À domicile, Lyon-La Duchère a finalement dû s’incliner face au Puy-en-Velay (1-2). Romorantin n’a eu aucun mal de se défaire du CS Le Moule à domicile (4-0) alors que Trélissac s’était offert une remontada brillante sur la pelouse de Fabrègues un peu plus tôt dans la journée (1-4).

Les résultats de l’après-midi

Lille (L1) 12-0 Golden Lion (R1) : Yazici (12e, 45e), David (25e, 36e, 75e), Zhegrova (32e, 41e, 42e), Tiago Santos (57e), Haraldsson (64e, 78e), Messoussa (90e)

La suite après cette publicité

Brest (L1) 1-0 Angers (L2) : Satriano (63e)

Romorantin (N2) 4–0 CS Le Moule (R1) : Popineau (6e, 59e), Gagnon (12e), Arzalai (78e)

La suite après cette publicité

US Orléans (N) 2–1 Nîmes (N) : Dabasse (29e), Vula (49e) / Laurens (26e)

Lyon-La Duchère (N3) 1–2 Le Puy Foot 43 (N2) : Bentahar (83e) / Karamoko (5e), Adinany (37e)

La suite après cette publicité

Olympique d’Alès en Cévennes (N2) 1–2 Paris FC (L2) : Mahamat Ahmat (90+6e) / Jabbari (2e), Kebbal (77e)

AS Fabrègues (R1) 1–4 Trélissac FC (N2) : Pastorel (27e) / Diakité (70e), Romil (78e, 84e), Pothier (90e)