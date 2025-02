Lamine Yamal a unfollow Lionel Messi

De l’eau dans le gaz entre Lamine Yamal et Lionel Messi ? On n’ira peut-être pas jusque-là, mais sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters catalans ont manifesté leur surprise. Si tout va bien pour l’Espagnol et l’Argentin, puisque le premier a vu son équipe largement s’imposer en quart de finale de la Coupe du Roi contre Valence (5-0), et que le second reprendra la compétition le 19 février prochain, un élément n’a en effet pas échappé aux fans blaugranas.

Comme l’ont remarqué plusieurs comptes fans du FC Barcelone sur X, le vainqueur de l’Euro 2024 avec la Roja a tout simplement unfollow la Pulga sur Instagram, qui ne le suit pas en retour. Fausse manipulation ou petit malentendu entre les deux stars, difficile de le savoir pour le moment… Chacun l’interprétera de sa façon.